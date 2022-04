Muziekvereniging Oranje bereidt zich voor op viering 100-jarig bestaan

‘Muziek is emotie, en in deze emotie is het ontstaan van vriendschappen een logisch gevolg’

RODEN – Eindelijk kunnen ze weer goed los. De leden van muziekvereniging Oranje zijn druk aan het repeteren voor het eerste optreden na de lange coronaperiode. De muziekvereniging viert dit jaar haar honderdjarig bestaan en is daarmee de oudste muziekvereniging van de gemeente. En dat belooft een extra feestelijk programma op zaterdag 21 mei in het centrum van Roden.

Voorzitter Arend Winter en Dick Bosman, al bijna 50 jaar spelend lid van de vereniging, laten zich op 21 mei graag verrassen door de speciaal in het leven geroepen jubileumcommissie. Ze kijken uit naar het eeuwfeest van de vereniging waar Arend ook al ruim 40 jaar lid van is. ‘Mijn vader speelde er al en m’n zussen zaten bij de drumband. Zodoende werd ik op 15-jarige leeftijd meegenomen door m’n familie.’ Hij begon op ventieltrombone maar hanteert inmiddels met gemak de schuiftrombone. Dick had als kind last van astma en de huisarts adviseerde hem daarom een blaasinstrument te bespelen. Of het heeft geholpen weet hij niet. Pas na een jaar begon hij het leuk te vinden, op het moment dat hij met anderen mocht samenspelen.

Over het ontstaan van de vereniging weten de mannen weinig te vertellen. Wel weet Dick uit een notulenboek van 1924, het jaar dat er werd gestart, het volgende te halen: ‘En dan is de tijd er rijp voor. In Roden, een plattelandsgemeente van een paar duizend inwoners, moet een aantal inwoners van mening zijn geweest dat het moment was aangebroken om een christelijke muziekvereniging op te richten.’ Bestuurders vergaderden in die tijd wekelijks en alle notulenboeken werden bewaard. Ook een ander historisch stukje met passie voor Oranje wil Dick graag onder de aandacht brengen. Hendrik Boer schreef in 1936 namelijk: ‘Vanmorgen om kwart over 5 opgestaan. Op de fiets naar Leutingewolde en aan het werk. Jammer dat ik door de crisis niet naar school kan. Mij weekloon van 3,60 komt goed van pas, ik kan gelukkig wel naar Oranje. Dat is met 10 cent in de week wel te doen. Tussen de middag snel naar huis om te oefenen op de trombone.’

Die passie voelen ook Arend en Dick al van jongs af aan bij de vereniging. Arend denkt hierbij graag terug aan de tijd dat hij in het jeugdorkest speelde. ‘Met leeftijdsgenoten spelen, dat gaf veel verbinding.’ Dick herinnert zich die eerste keer dat hij naar een concours mocht. ‘Het maakte enorm veel indruk, al die muzikanten bij elkaar en die spanning van presteren.’

Nog steeds genieten de mannen van het maken van muziek met elkaar. Dick vindt het optreden op 1e kerstdag op verschillende plekken in het dorp in alle vroegte nog steeds een hoogtepunt. ‘We verdelen ons dan altijd in twee groepen en als je dan in die stilte in de verte de andere groep hoort spelen, kan ik breken.’ Arend herkent dit gevoel. Maar hij zit ook in het dweilorkest, een onderdeel van Oranje. ‘Laatst gingen we op pad voor een aubade voor een 100-jarige dame. Toen we de Zuiderzeeballade hadden ingezet zagen we de tranen in de ogen van meerdere toehoorders.’

Concerten

Lag de nadruk vroeger meer op straatoptredens, tegenwoordig verzorgt de fanfare alleen nog concerten, zowel op podia binnen als in de open lucht. ‘Dat hele eind sjouwen en tegelijkertijd muziek maken tijdens onder andere de Rodermarktoptocht, reken maar dat dit pittig was’, zegt Arend. Dat ze nu gericht zijn op zittende optredens heeft er ook voor gezorgd dat ze een breder repertoire kunnen spelen. Zo komt er naast marsmuziek nu ook filmmuziek, jazz of Bach voorbij. Trots zijn ze ook op het feit dat Oranje aan de basis stond van Ramses die het in de muziek ver geschopt heeft. Hij studeerde af aan het conservatorium en speelt inmiddels bij het orkest van de Koninklijke Luchtmacht.

Toch willen beide mannen ook een probleem aanstippen. Het blijkt namelijk lastig om nieuwe leden, met name jeugd, binnen de gelederen te krijgen. ‘Onze kinderen werden destijds allemaal lid, maar op dit moment kunnen we zeker nieuwe, vooral ook jeugdleden, gebruiken.’ Ze verwelkomen ze graag om weer iets steviger in de muzikale schoenen te staan. ‘Waarom lid worden? Omdat Oranje de muziekvereniging is waar je je als muzikant en als mens, zowel beginners als gevorderden, kunt ontwikkelen.’ Dick vult graag aan: ‘Ik kijk altijd uit naar de wekelijkse repetitie-avond, niet alleen om muziek te maken, maar ook voor de gezelligheid.’ Arend sluit daar graag op aan: ‘Muziek is emotie. En in deze emotie is het ontstaan van vriendschappen een logisch gevolg.’ Oranje repeteert op de dinsdagavonden om 19.30 uur in De Dobbe. Liefhebbers kunnen het alvast noteren: op 21 mei is het in het centrum van Roden weer volop genieten van het samenspel van koperblazers met slagwerk en saxofoons.

