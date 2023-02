Muzikaal feestje voor kinderen in Peize

PEIZE – Afgelopen dinsdag 7 februari waren er allerlei mooie klanken te horen vanuit het dorpshuis in Peize. Kinderen van groep 1 tot en met 4 kwamen namelijk langs voor een zangles met Minka Zaal van Stempalet in haar eigen lespraktijk, georganiseerd door Welzijn in Noordenveld. ‘Ik heb lessen gegeven waar zingen de rode draad in was. Dit met nog hele jonge kinderen. Daarom hebben we de lessen erg dynamisch gemaakt. Hierdoor is het een leuke combinatie van bewegen, dansen en zingen geworden,’ vertelt de enthousiaste zangdocente. ‘We werken met spelvormen met een muzikaal doel, waarbij ze echt ritme en melodieën leren. Zo hebben we bijvoorbeeld een estafette gedaan waarbij je via een toonladder bij een ‘Raad het instrument’ spelletje belandde. We hebben de kinderen ingedeeld bij hun eigen leeftijd, dat doe ik bij mij lessen ook. Op die manier kunnen we ze echt lessen aanbieden die passen bij hun ontwikkeling. Ik let er altijd op dat kinderen lekker in hun vel zitten. Als je ontspannen bent, dan komt het zingen vanzelf. Het gaat niet om het resultaat, maar om de weg daar naar toe. Muziek is universeel. Of je nou enorm getalenteerd bent, of het allemaal wat moeilijker vindt, iedereen kan er zijn eigen ding uithalen.’