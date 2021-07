Muzikale jubilarissen in het zonnetje

DE WILP – Na een roerig jaar sloot muziekvereniging De Volharding uit De Wilp onlangs het jaar af met een gezellige bijeenkomst, waarbij drie leden in het zonnetje werden gezet. Eén van de gehuldigden was Jan Tienstra. Hij is inmiddels maar liefst 61 jaar lid van de vereniging en is één van de stuwende krachten achter het ophalen van oud papier.

Beno Zomerman kreeg een speldje met één zirkonia, omdat hij al vijftig jaar muzikant is. Als trombonist speelt hij nog altijd zijn partij mee in de harmonie. Tot slot is Gerben Haisma als slagwerker al 25 jaar een onmisbare schakel in de harmonie.

Zowel Gerben als Beno zijn daarnaast bestuurslid bij de muziekvereniging en helpen ook mee met het ophalen van oud papier. De vereniging hoopt dat alle jubilarissen nog lang hun hobby bij de harmonie kunnen blijven uitoefenen.