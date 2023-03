Muzikale kennisquiz in dorpshuis Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – Vrijdag 17 maart konden bezoekers genieten en kennismaken met vinyl en een kennisquiz in het dorpshuis van Nieuw-Roden. Co Schavemaker had oude pick-ups meegenomen en draaide als een ware DJ muziek van Elvis, Cliff Richard, Rolling Stones, Simon en Garfunkel en vele anderen. Daarnaast had hij een quiz voorbereid waarbij er geraden kon worden van welke band en zanger de muziek was. De winnaars kregen een prijs mee naar huis. Het was een gezellige avond met een hoog ‘oh ja’ gehalte, zeker voor herhaling vatbaar.