Huwelijk Manon en Michel door corocacrisis gecanceld

ZEVENHUIZEN – Vrijdag 17 april had de dag van hun leven moeten worden. Een sprookjeshuwelijk als kroon op hun relatie. Dat loopt helaas anders voor Manon Wiekema en haar vriend Michel Koster uit Zevenhuizen. Door de coronacrisis zijn ze genoodzaakt om de hele boel af te blazen. Manon: “Na 11 jaar had ik hem eindelijk zover, komt dit ertussen.”

De ringen zijn gegrafeerd, de kaarten verstuurd en de trouwkostuums voor hun beide kinderen op maat gemaakt. Net als de jurk van Manon (31) en het pak van Michel (35). Op vrijdag 17 april zouden ze samen in het huwelijksbootje stappen. De coronacrisis haalde daar een streep door. “We hadden het zo mooi voor elkaar”, vertelt Manon aan deze krant. “Op een prachtige locatie, de CazemierBoerderij in Tolbert, zou de ceremonie en het feest plaatsvinden. Het uitzoeken van de jurk was nog een heel gedoe. De eerste jurk was vanwege het coronavirus niet leverbaar, bij de tweede konden de stoffen niet geleverd worden. Die moesten uit China komen. Eindelijk vond ik iemand die het voor elkaar kreeg om snel een jurk op maat te leveren. Eindelijk klaar met de jurkenstress, moeten we alsnog alles afblazen. Dat verwacht je niet.”

Toen bekend werd gemaakt dat er geen grote groepen bij elkaar mochten komen, nam Manon contact op met de trouwlocatie. “We hebben de knoop door moeten hakken en de bruiloft moeten cancelen. De muziek, de kapper, de fotograaf, alles was geregeld. Gelukkig was iedereen heel schappelijk, niemand heeft extra kosten doorberekend. Maar zuur is het wel. Na 11 jaar had ik hem eindelijk zover, komt dit ertussen. Ik moet zorgen dat ik niet afval of aankom. De pakjes voor onze kinderen van 3 en 6 jaar zijn op maat gemaakt, die zullen straks niet meer passen. En hoe lang gaat het duren? Dat weet niemand. In juni hadden we onze huwelijksreis gepland, naar Mallorca. Bewust in juni, dan zou ik klaar zijn met mijn opleiding tot Parkinsonverpleegkundige. Ook dat kan anders lopen. In ieder geval hebben we dit jaar twee andere opties die nog mogelijk zijn op de CazemierBoerderij: in augustus en in september. We zien het wel. Wat in het vat zit verzuurd niet. Er zijn ook mensen die afscheid hebben moeten nemen van een dierbare door de coronacrisis. Dat is veel erger.”