Na 25 jaar keert telescoop terug in Roden

RODEN- de Sterrenwacht in Roden is woensdag 15 maart na 25 jaar herenigd met haar belangrijkste onderdeel: de telescoop. Na de sluiting in 1996 verhuisde de 1,8 ton zware telescoop naar het Planetron in Dwingeloo. De laatste jaren ving het stof en was onderhoud hard nodig. Eigenaar van de Sterrenwacht, Wim Verkaik, is blij dat de telescoop terug is waar die hoort. Het monumentale pand aan de Mensingheweg kent een rijke historie. Zo heeft Wubbo Ockels hier het vak sterrenkunde mogen volgen. In de toekomst worden er in het pand appartementen gerealiseerd. Of de telescoop het nog doet moet nog blijken.