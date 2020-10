‘Na de voorstelling heeft iedereen het over zijn eigen familie’

Karin Noeken op de planken van Theater de Winsinghhof

RODEN – Wie op zaterdagavond 24 oktober nog een lege agenda heeft, moet dit zeker even lezen. Karin Noeken, bekend van de hilarische theatershows van Vrouw Holland, staat op de planken van Theater Het Winsinghhof in Roden met haar solovoorstelling ‘DNA’. En er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar voor de voorstelling waarin Karin je meeneemt in de archieven van haar eigen familie. In gesprek met de theatervouw over haar nieuwe voorstelling én over theater maken in coronatijd.

Ze zou dit jaar nog zeker vijf keer optreden in verschillende noordelijke theaters. Zoals het nu lijkt blijft het bij één voorstelling in Roden op zaterdag 24 oktober. De rest is door het coronavirus allemaal afgelast. Ook in de theaterwereld zijn de gevolgen van corona dramatisch. Eerst maar eens even over DNA, wat staat voor ‘De Noekens Archieven’. “Mijn broer houdt zich al zo’n twintig jaar bezig met familieonderzoek. Toen ik ziek werd, ik kreeg kanker, hebben we aan de hand van dat onderzoek uitgezocht of het om een erfelijke vorm ging. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Toen ik beter werd, wilde ik weer het theater in. Na Vrouw Holland had ik al eens gezegd dat een solovoorstelling wilde doen. Dit was het moment. Ik ben met de verhalen die mijn broer verzameld heeft aan de slag gegaan. Prachtige anekdotes en herinneringen kwamen voorbij. Zonde dat die in de computer blijven staan bedacht ik. Zo kwam DNA tot stand. Een goeie vriendin van me bedacht De Noekens Archieven. Ik vind het spelen weer zó leuk, dat ik het meer wil doen. Door corona is nu veel minder mogelijk dan daarvoor. Dat is jammer, maar het is niet anders. Het voordeel van theatermakers is, dat ze gemakkelijk schakelen. Dat zijn we gewend. We moeten ons voortdurend aanpassen aan de zaal, de tijd en publiek. Dus wat dat betreft is het niet lastig. Wel is het saaier dan anders. De beleving van een volle zaal maakt het extra leuk. Alle dingen die het leven leuk maken liggen op z’n gat. Toch is het belangrijk om vooral wel door te gaan. Te lang in negatieve verhalen blijven hangen is zonde van je leven, vind ik. Beter kijk ik: wat is er mogelijk? Hoe kunnen we toch met elkaar in contact blijven zonder elkaar in gevaar te brengen? Die mogelijkheden zijn er best wel. Het leuke aan dit theater is de kleinschaligheid. Het is gezellig en knus. En helemaal coronaproof ingericht”, zegt Karin die een soort gezellige familiereünie belooft op 24 oktober. Een voorstelling, zoals je van Karin mag verwachten, vol zelfspot, satire en een beste dosis humor. “Van hilarische tot ontroerende vertellingen, alles komt voorbij. Muzikaal word ik begeleid door Annette Scholten op cello en Sebastiaan Wiering op piano en cello. Het leuke is, dat iedereen die geweest is, het na afloop heeft over zijn familie. De herkenning is groot: iedereen heeft wel een oom of een neef die iets bijzonders doet.”

De voorstelling begint om 19:00 uur en duurt een uur. Bij grote belangstelling volgt een tweede voorstelling om 21:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via theaterroden.nl.