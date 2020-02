Na het weekend storm op komst!

NOORDENVELD – Storm op komst. Na zondag krijgt Nederland te maken met onstuimig weer dat gepaard gaat met zware windstoten van zeker honderd kilometer per uur, valt te lezen op Nu.nl. De storm luistert naar de naam Ciara. Het is de eerste storm in Nederland sinds de KNMI begonnen is om stormen een naam te geven. Zondag onstuimig en nat met vooral in de middag en avond zware tot zeer zware windstoten, voorspelt ook het KNMI. Mocht het daadwerkelijk losbarsten na het weekend kan Noordenveld zich opmaken. De laatste storm die 5 juni over de gemeente raasde heeft behoorlijk wat schade aangericht. Honderden bomen werden uit de grond gerukt of braken als luciferhoutjes af.