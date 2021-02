Na ruim zestig jaar einde aan Norger korfbalvereniging

NORG – Het einde is nabij voor Korfbalvereniging DES uit Norg. Per 1 juli houdt de club uit Norg op te bestaan. Reden? Een gebrek aan leden en aan vrijwilligers die bestuurstaken over willen nemen. Roelof Bouwman was de onvermoeibare kartrekker van de vereniging. Jarenlang maakte hij zich hard voor behoud van de korfbalclub die op dit moment dertig leden telt. Dertien daarvan zijn jeugdlid. Een aantal senioren heeft aangegeven te willen stoppen waardoor het steeds lastiger wordt om teams op de been te krijgen. Daarnaast zag DES in de loop der jaren veel leden verdwijnen naar omliggende korfbalverenigingen in Roden en Assen. (Foto: Facebook DES)