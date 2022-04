Na twee jaar eindelijk weer een ‘echte’ Run van Roden

‘Je kunt op elke leeftijd beginnen, ook al ben je zeventig’

RODEN – Jantine Meijer heeft er zin in, eindelijk weer een ‘echte’ Run van Roden. Na een paar digitale edities, staat er komende zomer weer een echte Run op stapel, op zondag 26 juni. Ook deze keer worden er weer loopclinics gegeven, voorafgaand aan de run, zodat iedereen mee kan doen. Of je nu al eerder hebt hardgelopen of niet. En of je nu jong en fit bent, of, nou ja, niet.

De clinics worden goed bezocht, zegt Jantine. ‘Ze zijn ook echt voor iedereen. Het kan een beetje imponerend overkomen, mensen die in zo’n strakke outfit met gemak over de weg lijken te vliegen. Ik had dat ook. Ik begon met een vriendin gewoon te rennen. We deden maar wat. En we waren dan ook echt onder de indruk van andere hardlopende mensen. Dus ons aansluiten bij Loopgroep Roden vonden we best nog een ding. Maar de clinics bleken enorm laagdrempelig. En ik heb er echt beter van leren lopen.’

Of je beginnende loper of al meer gevorderd bent, iedereen kan mee doen. In tien weken wordt je voorbereid op het hardloopfestijn, de Run van Roden. ‘Onder begeleiding van onze ervaren trainers van de loopgroep Roden leren we je hoe je verantwoord kunt beginnen met hardlopen, doen we oefeningen om je loophouding te verbeteren en voeren we krachtoefeningen uit. Ook ervaren lopers kunnen terecht, om sneller te worden of makkelijker te gaan hardlopen. Zoals elk jaar weer blijkt: het is gezellig en inspirerend om als groep aan de slag te gaan.’



Nadat Jantine zich had aangesloten bij de loopgroep, wilde ze wel iets meer doen dan alleen hardlopen bij de vereniging. Inmiddels zorgt ze nu voor de communicatie bij de Run van Roden. ‘We hebben een mooie club mensen, maar voor de Run zouden we nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld iemand die de vrijwilligers coördineert, en iemand die chef parcours wil zijn.’

Loopgroep Roden is een zusje van Groningen Atletiek en tevens de vereniging die elk jaar de Run van Roden organiseert, met de bijbehorende clinics. De eerste Run van Roden werd in 2008 gehouden. Het was de opvolger van de Ot en Sienloop. De Run van Roden is dus voor zowel ervaren als onervaren mensen. Voor de tien clinics kan iedereen zich aanmelden. ‘Je wordt in een groep ingedeeld, beginners bij beginners en gevorderden bij gevorderden. Dus je bent meteen niet meer alleen. Dat is ook de kracht ervan. Je ziet al snel dat mensen onderling een extra training gaan afspreken en op andere plekken gaan lopen. Hoe weinig ervaring je ook hebt, je wordt klaargestoomd om aan de Run van Roden mee te doen. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten.’ De tien trainingen zijn op woensdagavond van 19:30 tot 20:30 uur. Er wordt gestart op woensdag 13 april en de laatste training is op 22 juni, een paar dagen voor de Run van Roden. Bij het inschrijfgeld voor de clinics ontvangen deelnemers een Run van Roden-startnummer, om mee te doen aan de Run op 26 juni. De afstand kan zelf worden gekozen: 5, 10, 15 of 20 km. Verder ontvangen deelnemers een mooi hardloopshirt. Bovendien worden er twee gezellige borrels georganiseerd tijdens de periode dat de clinics plaats vinden.

Volwassenen, kinderen en scholieren

De run, die door Roden en door het Mensingebos gaat, trekt jaarlijks veel deelnemers. ‘Het is dan ook echt een mooi evenement. En niet alleen voor volwassenen; er is ook een kidsrun, waar kinderen van 4 tot en met 14 aan mee kunnen doen. Elk jaar zijn er scholen die aan de scholierenloop meedoen, dat is een sponsorloop waar scholen en verenigingen aan mee kunnen doen om op deze manier geld in te zamelen. Neem de Marke bijvoorbeeld, die zamelt geld in om aan de Rodermarktparade mee te kunnen doen.’

Er zijn meerdere afstanden te lopen, van 5 tot 20 kilometer. ‘En dit jaar hebben we iets nieuws, framerunning. Dit is een loopsport voor mensen met een lichamelijke beperking, waarbij gebruik wordt gemaakt van een soort driewieler die helemaal op maat kan wordt ingesteld van de berijder. Dit is belangrijk omdat precies met de tenen moet worden afgezet om in beweging te komen. Het is een speciale loopbeweging, vandaar de naam framerunning. Het parcours dat gebruikt wordt is ongeveer 1 kilometer lang. Het idee kwam van Univé, die het bij ons neerlegde. Wij hebben het meteen opgepakt.’

Voor leden van Loopgroep Roden zijn er regelmatig traingen. ‘En dat is niet alleen gezellig, maar het geeft ook een stok achter de deur. En hardlopen hoeft helemaal niet duur te zijn. Het enige wat je nodig hebt zijn hardloopschoenen en die kun je zo duur maken als je wilt. En natuurlijk kleding die lekker zit. Het hoeft helemaal niet zo fancy.’

Wil jij, net als de 100 cliniclopers die je in de afgelopen 7 jaar voor gingen, meedoen, schrijf je dan in via de website van de Run van Roden (www.runvanroden.nl). Kies bij ‘inschrijven’ in het keuzemenu voor ‘loopclinics’. De kosten voor het gehele pakket, dus de trainingen, shirt, startnummer en borrels bedragen 50 euro.