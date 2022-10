Naam Singasong voor nieuw koor

NIEUW RODEN – Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur oefent een nieuw koor in Roden in het dorpshuis Nij-Roon. Trijn Riks uit Langelo is 1 van de aanjagers. ‘We zijn een koor dat nu al uit 40 leden bestaat. We oefenen overdag en dat is beslist een gat in de markt te noemen. Veel van onze leden vinden dat erg prettig. We hebben als dirigente Corien Kronemeijer en daar zijn we erg blij mee.’

De afgelopen oefensessie mocht best bijzonder worden genoemd. Uit maar liefst 8 voorstellen werd Singasong gekozen als de nieuwe naam voor het koor. ‘Singasong zegt eigenlijk alles,’ vertelt Trijn Riks. ‘We zingen leuke vrolijke liedjes. Populair, soms Engelstalig en soms gedeelte klassiek. Heel divers en dat past prima bij dit koor. We zingen voor ons plezier en willen ook lol hebben met elkaar.’

Naast de nieuwe naam werd vorige week ook de stap gezet naar de notaris om de vereniging officieel in te laten schrijven bij de kamer van Koophandel. Trijn Riks, Rita Kruizenga, Frouke Steunebrink en Lukie Schure vormen het bestuur van Singasong. Wie overigens eens wil meezingen is van harte welkom op de oefenmiddag in het dorpshuis. Even bellen mag ook 0620350422. ‘Op dit moment hebben we vooral behoefte aan tenor stemmen,’ laat Trijn Riks weten.