Naar het topje van de kerktoren voor GIRO555

TOLBERT – Een bijzonder tafereel zaterdag in Tolbert. Nog niet eerder klommen zoveel mensen naar de top van de kerktoren in Tolbert. Verschillende Tolberter verenigingen organiseerden de meterhoge klimtocht om geld op te halen voor GIRO555. De massaal toegestroomde avonturiers konden een vrijwillige bijdrage geven voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Zelf werden ze beloond met een schitterend uitzicht over Tolbert. In de kerk waren ook een aantal verenigingen uit Tolbert aanwezig met informatie over hun activiteiten. De actie heeft het mooie resultaat opgeleverd van €473,03, het Bestuur van Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert, heeft besloten het bedrag te verdubbelen.

Alle mensen die een vrijwillige bijdrage hebben gegeven, de Kerk en de aanwezige verenigingen worden allemaal bedankt voor de medewerking.