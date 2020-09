Naar huis met heerlijke groenten van de Vrije Tijd Tuinders

RODEN – Afgelopen zaterdag hielden de Vrije Tijd Tuinders de jaarlijkse open dag. De afgelopen maanden waren de tuinen aan de Westeresch een oase van rust tijdens de gekke coronaperiode. Om ook andere mensen kennis te laten maken met al het moois wat de Vrije Tijd Tuinders hebben te bieden, kon eenieder dit weekend een kijkje komen nemen. Uiteraard werd er verse groente verkocht en kon men pompoenen, kalebassen en boeketten kopen. Behalve de vele kraampjes, was er ook een wandeling uitgezet over het terrein en verkocht de lokale bijenvereniging honing. De open dag duurde dit jaar korter dan anders. Zo was men ’s ochtends van negen tot twaalf uur welkom.