Najaarsreceptie Mensinge: museum blijft open tijdens herfst en winter

RODEN – Afgelopen vrijdag werd in het Koetshuis bij Mensinge de najaarsreceptie gehouden. Zo’n dertig belangstellenden bezochten deze receptie, die de inleiding vormt voor de komende herfst- en wintermaanden. Om alvast in de winterstemming te komen, stonden er zelfs grote schalen oliebollen klaar voor de bezoekers.

Museum Havezate Mensinge blijft in het najaar geopend voor het publiek. Onder de titel Winterweekenden op Mensinge zijn er verschillende activiteiten, variërend van een slipjacht tot een slachtvisite. In oktober is er voor de jeugd de speurtocht naar de Koffer van de Joffer. De succesvolle schilderijenexpositie van de beroemde Groninger schilder Henk Helmantel kan tot het einde van het jaar worden bekeken.

Mara Bosboom onthulde afgelopen vrijdag dat sinds de voorjaarsopening meer dan vijfduizend bezoekers de havezate hebben bezocht. De schilderijen van Henk Helmantel, die zo goed passen in de sfeer van de havezate, blijken een grote aantrekkingskracht te hebben. Voor Mensinge reden om de expositie te verlengen tot en met de kerstdagen. Gedurende de maanden oktober, november en december is Mensinge ieder weekend geopend met telkens een bijzondere activiteit.