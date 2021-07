Najib Amhali gaat de gevangenis van Veenhuizen in

VEENHUIZEN – Najib Amhali gaat naar de gevangenis. De bekende cabaratier treedt 8 juli op voor gedetineerden in de gevangenis van Veenhuizen. Najib Amhali komt met een missie. “Zelf ben ik jarenlang verslaafd geweest aan drugs, drank en gokken. Sinds drie jaar ben ik clean. Ik voel me beter dan ooit. Dat gun ik iedere verslaafde. Ook degenen die in de gevangenis zitten. Als ik hen kan helpen om af te komen van hun verslaving, dan doe ik dat graag.”

De cabaretier kent de vooroordelen die er bestaan over gedetineerden. Waarom zou je investeren in mensen die misdrijven hebben gepleegd, een zootje van hun leven hebben gemaakt en daardoor in de gevangenis zitten? “Ik geloof in het bieden van tweede kansen. Ik voel me verwant met personen die in de gevangenis zitten. Zeker als ze verslaafd zijn. Ze zitten vast, komen vrij en gaan weer de fout in omdat ze geld nodig hebben voor bijvoorbeeld drugs. Dan belanden ze weer in de gevangenis. Ik weet hoe moeilijk het is om van een verslaving af te komen. Maar met de juiste hulp is er veel mogelijk. Al moet het uiteindelijk wel van jezelf uitgaan. Wil je echt veranderen of wil je dat niet,” aldus Amhali.

Hij vervolgt: “Met een lach en een traan vertel ik mijn bijzondere levensverhaal. Na mijn theateroptredens waarin ik vertel over mijn verslaving krijg ik regelmatig reacties van bezoekers. Ze zijn onder de indruk, tonen respect of willen weten hoe ik het geflikt heb. Als ik in de gevangenis maar één persoon kan raken, is dat al mooi. Belangrijkste is dat iemand erkent dat –ie verslaafd is en het over een andere boeg wil gooien. Die boodschap wil ik afgeven.”

Amhali wil daarnaast het taboe doorbreken om over verslaving te spreken in de Marokkaanse cultuur. “Het is juist heel goed om open te zijn en je problemen bespreekbaar te maken. Alleen dan is er een oplossing mogelijk”, benadrukt hij.

De cabaretier treedt op in de gevangenis van Veenhuizen met de speciale show ‘Najib zit binnen’. “Deze is voor een deel gebaseerd op mijn laatste show ‘Waar was ik’, maar uiteraard zal ik ook improviseren en inspelen op de doelgroep waar ik voor speel. De gedetineerden, waarvan een deel verslaafd is.”

Gerko Brink is namens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) actief bij diverse re-integratieprojecten voor (ex-)gedetineerden. Hij is blij met de maatschappelijke betrokkenheid van de succesvolle cabaretier. “Wanneer iemand als Najib Amhali in de gevangenis zijn aangrijpende en openhartige verhaal vertelt, komt dat natuurlijk wel binnen. We werken als DJI samen met diverse instanties en organisaties op het terrein van de verslavingszorg. Die worden ook betrokken bij het optreden van Najib Amhali en staan klaar voor eventuele nazorg en professionele hulp.”