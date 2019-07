Nancy Bekkering zwaait af bij WiN en wordt mantelzorgmakelaar

RODEN – Met een grote bos bloemen in haar handen nam Nancy Bekkering (foto) woensdag afscheid van WiN. Na 15 jaar in dienst te zijn geweest bij Welzijn in Noordenveld heeft zij een nieuwe stap in haar leven genomen. ‘Ik liep al een tijdje rond met het idee ik wil nog meer voor en met mensen werken. Twee jaar geleden heb ik mij ingeschreven voor de opleiding tot mantelzorgmakelaar en nu ik niet meer bij WiN in dienst ben, kan ik hier volop mee aan de slag. Ik ga iets doen waar mijn hart ligt en waar ik een goed gevoel bij krijg. Mensen helpen die vragen hebben op het gebied van mantelzorg.’

Het afscheid van WiN vond afgelopen week plaats in de Scheepstraschool met een treffen van collega’s. Daar werden lovende woorden gesproken. Collega Jannie Houwing verwoordde het zo: ‘Je kon goed samenwerken en welke vraag we ook stelden, jij zocht het uit, regelde het en het kwam voor elkaar.’ Nancy nam afscheid met een lunch, kreeg een mooi boek met allerlei foto’s en verhalen en werd flink in de bloemetjes gezet.

Mantelzorgmakelaar is een vrij nieuw begrip in het noorden. Veel mensen zijn of worden geconfronteerd met zorg en het bieden van hulp. Het is vanzelfsprekend dat je de zorg op je neemt. ‘Mantelzorg is beslist een pittige taak, want vaak moet je het combineren met gezin, werk en het sociale leven. Een mantelzorgmakelaar kan daarbij ondersteuning geven,’ zegt Nancy Bekkering.

Nancy was sinds 2004 bij WiN het gezicht achter de balie in het gebouw Vasalis in Roden. Daar werden diverse werkzaamheden verricht op het gebied van receptie, administratie, ICT, financiën en dergelijke. Ook was zij lid van de pr-werkgroep en zat Nancy in de personeelsvertegenwoordiging. ‘Door de bezuinigingen van 7 jaar geleden op het welzijnswerk van WiN vond ik dat de moeilijkste periode. Gebouwen van WiN gingen sluiten en er werden zeven collega’s ontslagen. Dat was een roerige tijd.’ Na de periode in Vasalis kreeg WiN een nieuw onderkomen in het Inwonersplein aan de Schoolstraat.

De overstap naar een nieuwe baan is voor Nancy Bekkering niet zo gek te noemen, ‘Ik was zelf mantelzorger voor mijn vader en nu voor mijn moeder. Ik weet waar je tegen aan kunt lopen, wat er op je af komt en wat er allemaal komt kijken bij het mantelzorgen. Nu weet ik welke wetgeving telt en bij welk loket je moet zijn.’ Meer weten kijk op www.mantelzorgmakelaarvanhetnoorden.nl.