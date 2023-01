Nat begin derde wedstrijd NORGerBERG indoor dressuur competitie

NORG – Regen en harde wind weerhielden de deelnemers niet om naar de derde wedstrijd in de Norgerbergcompetitie te komen. Beide dagen zaten helemaal gevuld met proeven, van ’s ochtends 08.30 tot 18.00 uur ’s avonds. Ook deze Nieuwjaarseditie verliep gezellig en voorspoedig. Vanwege de regen werd menig paard eerst naar binnen gebracht en daarna pas opgezadeld. Nadat de beide proeven afgelegd waren, werd het paard ook weer binnen afgezadeld en verzorgd, voordat het naar de trailer gebracht werd. Zo gebeurde het, dat een paard helemaal geen zin had om naar buiten te gaan in de regen en voor de schuifdeur gewoon bleef staan. Ook was er een amazone die op haar veertiende jaar voor het laatst had gereden en nu de draad weer had opgepakt. Deze wedstrijd was voor haar de eerste wedstrijd in tien jaar tijd, dus dat was behoorlijk spannend. Voor een andere jonge amazone was dit haar allereerste wedstrijd. Ook hier een hoop zenuwen. En veel opluchting na afloop bij de amazone en haar moeder, nadat beide proeven boven verwachting goed waren verlopen. Een nieuwe Adelinde Cornelissen in dop? Kortom, ook voor deze derde wedstrijd gold: never a dull moment. De volgende en laatste wedstrijd in de NORGerBERG competitie wordt gehouden op 18-19 februari. Iedereen die in bezit is van een startpas, kan meedoen met deze wedstrijd. Ook maken de deelnemers weer kans op mooie sponsorprijzen. Opgave voor de komende wedstrijd is nog steeds mogelijk. Ook zullen bij deze laatste wedstrijd de winnaars van de NORGerBERG competitie bekend gemaakt worden en de prijzen worden uitgereikt. Meer informatie over deze competitie is te vinden op de Facebookpagina’s van PSV Norg en LR, PC & MV Bergveen-Veenhuizen.