Natalie Straatman, directeur Theater De Winsinghhof

RODEN – “In mei ben ik twee jaar directeur van het theater. Een rumoerige tijd, toen ik aan de slag ging. In de eerste instantie een plek waar tumult was en waar rust in moest komen. Het geluk was de positieve houding van de vrijwilligers, gemeente en de ondernemers. Iedereen wilde het theater graag overeind houden. We zitten in de lift. Het positieve wat je denkt te voelen vertaalt zich in de bezoekers. Het aantal is niet gedaald. En we hebben er veel nieuwe vrienden en volgers bijgekregen. Theater De Winsinghhof heeft een vaste plek verworven in Noord-Nederland. Bezoekers komen uit alle drie de noordelijke provincies. Of de komst van Youp van ’t Hek de kers op de taart is? Voor mij persoonlijk zeker. We hebben een vriendschapsband opgebouwd. Kennen elkaar vanuit de Stadsschouwburg, waar ik jaren heb gewerkt. Tijdens de opnames voor de oudejaarsconference werk je nauw samen. Een heel intensieve periode. Als hij in Groningen speelt kom ik altijd kijken. En dan praat je wat na. Toen had ik nog geen theater waarvoor ik de programmering deed, nu wel. Ik heb hem een tijdje geleden gevraagd of hij de try-out niet eens in Roden wilde doen. Onlangs kregen we groen licht. Heel bijzonder natuurlijk, want in principe doet hij dat niet in kleine theaters. Nu zijn we aan de vaste lijst toegevoegd. Of ik verwacht dat hij hier in de toekomst meer optredens gaat doen? Dat weet je nooit. Qua gezondheid is hij voorzichtiger geworden. Maar we zullen nu wel meer in beeld zijn, dat is zeker. Hoe ik naar de toekomst kijk? Ik hoop dat we zo snel mogelijk de kleedkamers voor de artiesten kunnen realiseren. We zouden een kapschuur krijgen naast het pand, als opslag voor de techniek. Nu is dat kleedkamer twee. We zitten er met smart op te wachten. Ik ga ervan uit dat het snel gerealiseerd wordt. Verder denk ik dat de keuzes die gemaakt zijn goed passen bij het theater. In de zomer zijn we dicht, en dat is prima. Zomers barsten de festivals los, dan moet je mensen niet het theater in willen slepen. Verder is besloten niet meer met alle premières mee te draaien. Doe je dat, moet je een film daarna 10 keer draaien. Dat is teveel. Dan heb je soms vier mensen in de zaal, dat is niet gezellig. Bij ons draaien de films 6 weken na de première. En dat is een stuk voordeliger.” (foto: Kira Kool)