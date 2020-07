RODEN – Theater de Winsinghhof sluit tot en met 1 september de deuren en het personeel is tot 3 augustus op vakantie. Een soort zomerreces voor het culturele centrum in Roden, al zal dat waarschijnlijk niet zo voelen. Er staat het theater namelijk nog heel wat te wachten. Want hoe gaat straks het theaterseizoen eruit zien? Wat kan wél en wat kan niet doorgaan? En natuurlijk wordt er reikhalzend uitgekeken naar de voorstelling van Youp van ’t Hek, welke op woensdag 16 september gepland staat. Het is nog maar de vraag of de voorstelling doorgaat, zo liet theaterdirecteur Natalie Straatman weten. Van ’t Hek zelf is er nog niet uit, en dus blijft ook de onzekerheid groot. Tot die tijd blijft de show gewoon op de agenda staan, in de vurige hoop dat deze door zal kunnen gaan. Straatman, die indruk maakte door de cabaretier te boeken, wacht alles eerst af. Zelf diende ze een plan in voor zogeheten loges, waarmee publiek twee-aan-twee zouden kunnen zitten. ‘Hierdoor is er geen besmettingsgevaar en kun je meer mensen kwijt in het theater’, bepleitte Straatman. Of het plan (waarvoor De Winsinghhof geld van een externe partij zou moeten krijgen) doorgaat, is nog maar de vraag. Ideeën te over bij het theater, maar ook De Winsinghhof is afhankelijk van de regels van het kabinet.