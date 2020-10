Nationale burendag aan de Bremstraat

RODEN – Enthousiast, en natuurlijk volgens de coronaregels, troffen de buren van de Bremstraat elkaar tijdens de nationale burendag afgelopen zaterdag. Deze begon ’s ochtends met een gezellige aftrap onder het genot van koffie en gebak. ‘Fijn dat dit mogelijk is, juist in Coronatijd. Zo houden we elkaar op de hoogte van het wel en wee en is er ruimte voor ontmoeten en even bijpraten’, was een veelgehoorde reactie.

Na de koffie stapte een deel van de buren op de fiets voor een fietsspeurtocht in de omgeving. De kinderen konden allemaal een eigen nestkastje versieren.

De nestkastjes worden opgehangen in het openbare groen om de vogelstand te verbeteren en tegelijkertijd de eikenprocessierups te bestrijden. En het meest bijzondere, één van de nestkastjes krijgt een nestkastcamera zodat de hele Bremstraat straks kan genieten van de jonge vogels!