Nationale dodenherdenking in Drenthe volgens landelijke richtlijnen

De twaalf Drentse burgemeesters en de commissaris van de Koning hebben besloten om overal in Drenthe de landelijke richtlijn van het Nationaal comité 4 en 5 mei te volgen tijdens de Nationale dodenherdenking op 4 mei. Dat betekent dat ook in Drenthe de Nationale Dodenherdenking vanuit huis plaatsvindt. “Door op 4 mei om 20.00 uur allemaal naar de plechtige herdenking op de Dam met de Koning te kijken, staan we toch samen stil bij de herdenking van de oorlogsslachtoffers,” aldus voorzitter Marco Out van de Veiligheidsregio Drenthe.

De landelijke richtlijn van het Nationaal comité 4 en 5 mei houdt dit jaar in dat de vlaggen de hele dag halfstok mogen hangen en dat iedereen thuis de plechtigheid op de Dam in Amsterdam volgt en om 20.00 uur twee minuten stil is. Daarnaast zijn er géén lokale of regionale bijeenkomsten.

Gepaste wijze

“Op 4 mei staan we stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers en alle omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar doen we dit op gepaste wijze. Herdenkingscomités in Drenthe zullen op hun eigen wijze aandacht schenken aan de herdenkingsplekken waar normaal jaarlijks bijeenkomsten zijn. Maar dit jaar zijn wij ’s avonds om 20.00 uur thuis en volgen we de Nationale dodenherdenking op tv,” zegt Marco Out.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma hoopt dat alle Drenten gehoor geven aan het samen herdenken: “Ieder jaar komen we samen in Westerbork en op tal van andere plekken in Drenthe om onze oorlogsslachtoffers te herdenken. Door het corona-virus is dat dit jaar niet mogelijk. Daarom roep ik alle inwoners van Drenthe op om vanuit huis invulling te geven aan de Nationale Dodenherdenking.”