Nationale Recycleweek; lever je oude elektrische apparaten in en steun de Voedselbank

NOORDENVELD – Gemeente Noordenveld doet in samenwerking met de bedrijven Virol en Weee mee met de Nationale Recycleweek 2019. We steunen daarmee de Voedselbanken in Noord-Nederland. Jaarlijks produceren we wereldwijd zo’n 45 miljard kilo elektronisch afval. Dit komt omdat we steeds sneller afstand doen van onze elektronische apparaten en we ze zelf moeilijk kunnen repareren. Elektronisch afval is dan ook de snelt groeiende afvalstroom ter wereld. Om hier aandacht voor te hebben en te zorgen dat we allemaal onze apparaten recyclen, is van 14 tot 21 oktober de Nationale Recycleweek.

Inleveren van elektrische apparaten

Afgedankte elektrische apparaten, zoals haardrogers, dvd-spelers en mobiele telefoons kunt u het hele jaar door inleveren op het afvalbrengstation. Speciaal voor de Nationale Recycleweek zijn er ook containers te vinden bij de volgende plekken:

• Gemeentehuis Roden

• De Brinkhof, Norg

• Sporthal Peize

• Sportcentrum De Hullen, Roden

• Sporthal Veenhuizen

• MFA, Een

• Brengstation Roden

De gemeente brengt de ingeleverde apparaten bij het bedrijf Virol in Scheemda. Zij halen de apparaten uit elkaar en sorteren de onderdelen en grondstoffen. Dit is belangrijk want sommige grondstoffen zijn schaars en kunnen zo opnieuw gebruikt worden voor nieuwe producten.

Een sociaal en duurzaam gebaar

In de nationale Recycleweek wordt de opbrengst van de ingezamelde apparaten geschonken aan de Voedselbanken van Noord-Nederland. Daarnaast worden de ingeleverde apparaten bij Virol uit elkaar gehaald door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, vroege schoolverlaters en mensen die moeten inburgeren. Hierdoor worden ze opgeleid naar een betaalde baan. Door uw apparaten in te leveren zorgt u dus niet alleen voor een duurzaam gebaar, maar ook voor extra werkgelegenheid in het Noorden van Nederland.

Tijdens deze week is de container voor het elektronisch afval op het afvalbrengstation herkenbaar aan posters van de Recycleweek. U krijgt als dank voor uw deelname ook nog een kleine bedankje.