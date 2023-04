Natte maar vooral fantastische EggRun

RODEN – Ondanks het barslechte weer stonden er zaterdag 65 motoren aan de start van de EggRun op de Brink in Roden. Organisator Otto Huisman noteerde 80 inschrijvingen, maar een aantal had vanwege de regen afgezegd. Het succes was er zeker niet minder om. De boel liep, dankzij de zeer gedreven en enthousiaste vrijwilligers, op rolletjes volgens Huisman die zelf ook meereed. Huisman ging met een groep motordudes naar Visio de Brink in Vries waar de ontvangst fantastisch was. Ook De Zijlen in Tolbert werd verrast met een bezoekje. De EggRun heeft een flink bedrag opgeleverd voor het Thomashuis in Roden.