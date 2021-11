Ambitieuze plannen leveren de broers Cnossen een ton op

NIETAP – Met uitzicht op een geheimzinnig mistig Leekstermeer, werd op 17 november een cheque van €100.000 uitgereikt aan de broers Cas en Jelle Cnossen. Wethouder Jeroen Westendorp overhandigde de cheque. De subsidie wordt verstrekt vanuit het REX-programma van Vitale Vakantieparken Drenthe. REX staat voor Recreatie Exellentieprogramma en is bedoeld voor ambitieuze ondernemers die kansen zien voor groei en verbetering.



Cas Cnossen is blij met de subsidie. ‘We zijn al druk bezig met de uitbreiding van ons vakantiepark. Het stuk weiland is ooit al eens door mijn vader aangekocht, jaren geleden. We wilden het water in het park trekken. In het aangelegde plan zul je dan ook zien dat de waterpartij met het Leekstermeer meebeweegt. Het had nog best wat voeten in de aarde. Aanvankelijk moesten we de kniplaag, dat is zo’n 30 centimeter, afgraven. Daarna volgt er een dikke laag veen. Dat veen hebben we in het midden van de waterpartij neergelegd. De onderste laag, zand, is gebruikt om de nieuwe campingplaatsen op te hogen. Zo staan de gasten droog, ook als het water hoog komt te staan.

De subsidie komt ons goed van pas. Het hele plan kost drie ton. Nu kunnen we wat sneller werken en zal alles twee jaar eerder klaar zijn.’

De nieuwe waterpartij met eiland in het midden zal niet alleen gebruikt worden voor kampeerders, er komen paden die aansluiten op het bestaande wandelpad dat er al ligt. ‘Natuur moet je niet alleen behouden, maar ook beleven. We richten ons op actieve mensen met kinderen. Door het vele water rond de camping adviseren wij de mensen ook om ervoor te zorgen dat kinderen hun zwemdiploma hebben. Deze jonge gezinnen komen terug. De kinderen vermaken zich en er is voldoende vertier. Met de aanleg van het nieuwe gedeelte zorgen we ook voor de wat jongere kinderen. Zo komt er een compleet natuur- en beleefeiland, met struunpaden waar van alles te ontdekken is, een speelvoorziening en back to nature kampeerplaatsen. Deze plaatsen zijn basic, maar hebben dan wel een goede sanitaire voorziening. Ook is er een eiland voor opgroeiende jeugd, zodat die ook een plek heeft waar ze alleen kunnen zijn.’

Op de vraag of er dan ook een disco voor de opgroeiende jeugd komt antwoorden de broers luid en duidelijk: nee. ‘Een disco past hier niet op de camping. We denken dat er genoeg vertier is voor kinderen en jeugd, dus die disco is niet nodig.’



Trots op Cnossen

Wethouder Westendorp is trots op Cnossen. ‘Een vakantiepark als Cnossen is goed voor de hele omgeving. Iedereen profiteert mee. Toerisme is een groeiende sector in onze gemeente. Mensen die naar de camping gaan, trekken ook de omliggende dorpen in. Dat zorgt voor werkgelegenheid. En mensen die het naar hun zin hebben, komen terug.’

De maximale subsidie voor een vakantiepark bedraagt honderdduizend euro. En dat is dan maximaal een derde van de totale investering.

Cnossen is de enige watersportcamping in Drenthe. ‘Wat ik ook prachtig vind, is dat het een echt familiebedrijf is. Het bestaat binnenkort 75 jaar. De familie woont hier, dus het geld wat hier verdiend wordt, blijft ook hier in de provincie. In plaats van dat het naar een buitenlandse investeerder gaat.’

Ook is Westendorp blij met de 40 extra plaatsen. ‘Vorig jaar wilde ik in het naseizoen nog even vakantievieren bij Cnossen, maar alles was vol,’ grapt hij, ‘Ik hoop er dit jaar weer terecht te kunnen.’