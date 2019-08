Natuurbegraafplaats De Velden donderdagmiddag officieel open

ZUIDVELDE – Op donderdag 29 augustus 2019 om 16.30 uur opent wethouder Henk Kosters officieel de Natuurbegraafplaats De Velden. De begraafplaats bevindt zich tussen Westervelde en Zuidvelde en is te bereiken via het Tonckensstraatje, een zijweg van de Asserstraat ter hoogte van nummer 75 in Zuidvelde.

Natuurbegraafplaats De Velden is zeven hectare groot en onderscheidt zich van andere natuurbegraafplaatsen, doordat het gelegen is op een plek met cultuurhistorische waarde. Het maakt deel uit van een oud landgoed dat nog door de oorspronkelijke familie wordt beheerd. De familie Tonckens woont en werkt hier al eeuwen.

Het in standhouden van dit unieke erfgoed en de natuurlijke omgeving is het doel van het beheer van het landgoed.

Achter het oude landhuis komen bosgraven en veldgraven en een deel krijgt een parkaanleg. Op de begraafplaats wordt eeuwige grafrust gegarandeerd. Er komen veertig parkeerplaatsen. Er wordt niet gebouwd. De begraafplaats sluit aan op een bosgebied met oeroude grafheuvels ten oosten van de Asserstraat in Zuidvelde.

Wethouder Henk Kosters: “Een natuurbegraafplaats in Noordenveld en wel in het Tonckensbos in Westervelde. Voor de realisatie moest eerst een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld, maar hierdoor is het mogelijk dat de natuurbegraafplaats op een historische plek ligt. Het is een bijzondere invulling van het eeuwenoude landgoed, voor zowel de eigenaren als de nabestaanden van de overledenen.”

Informatiemarkt

Op zondag 1 september is tussen 11.00 en 16.00 uur een informatiemarkt bij de natuurbegraafplaats waar verschillende producten en diensten worden aangeboden, die voor en/of na een overlijden van belang zijn.