Natuurpuzzeltochten, escapetocht langs het belevingspad; in Norg gebeurt het!

NORG – Wie van avontuur houdt, moet in Norg zijn. Ook in de laatste week van de kerstvakantie viel er van alles te beleven. Het Bospaviljoen de Norgerberg houdt wel van een beetje reuring in de tent, vertelt uitbaatster Marije die de activiteiten samen met Camping de Norgerberg organiseert. Afgelopen week gingen weer heel wat kinderen op avontuur in het Norger bos. Voor de kleinsten is er een natuurpuzzeltocht waar kinderen moeten zoeken naar paddenstoelen, bladeren, pootafdruk of diertjes die in het bos voorkomen. Vervolgend kunnen ze de plaatjes afstrepen op hun bingokaartje. Voor kinderen vanaf een jaar of zeven is de escapetocht langs het belevingspad een aanrader. Wanneer ze de QR-codes langs het pad scannen, popt er een vraagt op, vertelt Marije die alle kinderen na afloop beloond met een graai in de grabbelton.