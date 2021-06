‘Nederland haalt de halve finale’

RODEN – Na zeven jaar afwezigheid is Nederland er eindelijk weer bij op een groot eindtoernooi. Na een mislukte kwalificatiecampagne voor het EK van 2016 en het WK van 2018 kunnen we deze zin eindelijk weer uitspreken: We zijn er weer bij en dat is prima, Viva Hollandia!

De Krant gaat op zoek naar de grootste Oranjefans uit de regio. Deze week zijn we in één van de oranjestraten van Roden, namelijk aan de Pinksterbloem. De hele straat hangt vol met vlaggetjes, doeken, sjaals en slingers. Uiteraard allemaal in het oranje. In deze straat woont Rudy Poeder. Rudy is de grootste oranje fan van de straat en we praten met hem over de liefde die is ontstaan voor Oranje. Ook blikken we met hem terug naar zijn mooiste oranjemomenten en doet hij een voorspelling over de kansen van Oranje tijdens dit Europees Kampioenschap.

“Al jaren heb ik het huis helemaal oranje als Nederland actief is op een eindtoernooi. Dit is wel pas de eerste keer dat de hele straat oranje is, maar er waren met mij nog een aantal andere mensen in de straat die het wel leuk vonden om de hele straat oranje te maken. Ik vind het er hartstikke leuk uitzien. Ik ben ook altijd zenuwachtig tijdens de wedstrijd. Ik leef altijd heel erg mee met de wedstrijd. Als ze verliezen is iedereen slecht en kraak je alles en iedereen af en als ze winnen is iedereen mijn vriend, zo gaat dat hè. Mijn vader was ook een grote voetbalgek, dus het is vanuit huis met de paplepel ingegoten. Ik volg het Nederlands Elftal al vanaf kinds af aan. Mijn mooiste herinnering is toch wel het EK in 1988 en dan met name de goal van Van Basten natuurlijk, dat vergeet ik nooit weer.” Bij deze ene herrenering blijft het niet. Er zijn nog een aantal andere momenten die Rudy voor altijd zal onthouden. Zo noemt hij ook de goal van Bergkamp tegen Argentinië, de keeperswissel van Louis van Gaal en de legendarische kopbal van Robin van Persie tegen Spanje.

Rudy heeft veel vertrouwen dat Nederland de poulefase doorkomt, sterker nog, hij maakt zich geen enkele zorgen. “De poulefase komen we zonder problemen door. Daarna moet je ook een beetje geluk hebben wie je treft. Ik denk dat Nederland de halve finale haalt. Iedereen is zo negatief na het zien van de oefenwedstrijden, maar ik hecht daar weinig waarde aan.”

Tijdens dit EK gaat Rudy letten op een aantal spelers bij Nederland en dan met name op Frenkie de Jong. “Ik vind hem veruit de belangrijkste speler van Nederland. Hij moet toch voor de aanvoer zorgen en de lijntjes uitzetten. Ook van Klaassen ben ik fan, hopelijk zet Frank de Boer hem nog in de basis. Verder hoop ik dat Depay wat meer in dienst van het elftal gaat spelen. Dan kan het een heel mooi toernooi worden.”

Frankrijk wordt door Rudy naar voren geschoven als absolute favoriet, gevolgd door Duitsland. “Ik schat Frankrijk hoog in, ze hebben de beste ploeg en de breedste selectie. Vlak ook Duitsland niet uit, want die Duitsers doen het eigenlijk altijd goed op toernooien. Als ik ook nog een verrassing mag aanwijzen dan ga ik voor Italië. Zij zijn er ook niet bij geweest op het laatste WK en komen toch uit een slop. In de kwalificatie hebben ze laten zien dat ze het nog steeds kunnen. Mag je het dan een verrassing noemen als je in de kwalificatie alles wint? Ik vind van wel.”

Mocht Nederland toch in de poulefase al worden uitgeschakeld, dan is Rudy niet van plan om direct alle oranje versieringen weg te halen. “We laten het gewoon hangen tot na het EK. Dat houdt het mooi gezellig in de straat.”