Nederland legt Oekraïne in de slotfase over de knie

Nederland wint belangrijke eerste wedstrijd op EK voetbal

REGIO – Het Nederlands elftal heeft goede zaken gedaan tijdens de openingswedstrijd op het EK voetbal. In de eigen Johan Cruijff Arena won Oranje met 3-2 van de bezoekers uit Oekraïne. In de eerste helft kreeg Nederland de beste kansen, maar verzuimde met name Dumfries om Nederland op voorsprong te schieten. In de tweede helft liep Nederland in het eerste kwartier uit naar een comfortabele 2-0 voorsprong en leek een makkelijke zege in de maak. Echter kwamen de bezoekers verrassend sterk terug tot 2-2. Met nog tien minuten te gaan leken beide ploegen af te stevenen op een puntendeling, maar door een late goal van Denzel Dumfries gingen de mannen van bondscoach Andriy Shevchenko toch op de knieën.

Zoals verwacht trad Nederland aan in een 3-5-2 formatie. Voor Mathijs de Ligt kwam deze wedstrijd nog te vroeg. Hij was nog niet voldoende herstelt van een liesblessure. De jonge Jurrien Timber was zijn vervanger en de Ajacied deed dat naar behoren. Verder was er een basisplek voor Patrick van Aanholt als linkervleugelverdediger. Hierdoor moest Owen Wijndal genoegen nemen met een plekje op de reservebank. Verder waren er weinig verrassingen.

Nederland begon goed aan de wedstrijd en creëerde in de openingsfase al een aantal kansen via Memphis, Dumfries en Wijnaldum, maar zij wisten het net niet te vinden. Vijf minuten voor rust kreeg Nederland de grootste kans van de eerste helft, maar de geheel vrijstaande Denzel Dumfries kopte van dichtbij naast.

Na rust ging Nederland verder met aanvallen en dat resulteerde al snel in de openingstreffer. Na een strakke voorzet van de goed spelende Dumfries kreeg aanvoerder Wijnaldum de bal via de keeper van Oekraïne voor de voeten en scoorde. Zes minuten later verdubbelde Wout Weghorst de score voor Oranje. De buit leek binnen, maar Nederland gaf in een tijdbestek van vier minuten de voorspong uit handen. De Oekrainers kwamen terug tot 2-2 en met nog tien minuten op de klok leek een gelijkspel onvermijdelijk. Nederland creëerde nog één grote mogelijkheid en die was gelijk raak. Denzel Dumfries bekroonde zijn uitstekende wedstrijd met de winnende treffer: 3-2. Na de goal van de rechtsback van PSV probeerden de gasten het nog wel even, maar tot grote kansen kwamen zij niet. Aanstaande donderdag speelt Nederland de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk. De aftrap is om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena.