Nederland moet af van ‘waarom hij wel en ik niet?’

Raad van Noordenveld

We zijn weer terug bij af. Afgelopen week zaten we op de kop af zeven maanden in de coronacrisis en we kunnen gerust stellen dat zowel de regeringsleiders als wijzelf hebben gefaald bij het indammen van het coronavirus. In Nederland vergelijkingsland wijzen we dan al gauw naar de Duitsers, die het wel goed zouden doen. En de verstokte kroegtijger wijst naar de kerken, die wél open mogen blijven. Het wijzen, het vergelijken, het ‘waarom hij wel en ik niet’ is van een ongekende treurigheid. Zelfs nu er duizenden coronagevallen per dag bij komen en de ic’s wederom vol blijven stromen, blijken sommige Nederlanders alleen in staat naar hun eigen persoontje te kijken. Te zielig voor woorden.

Ik word er niet vrolijk van. Rob Geus sprak doorgaans deze bijna legendarische woorden als hij weer een aftandse keuken van een Chin. Ind. Spec. Restaurant in de provincie binnenwandelde, maar nu neem ik de afgekauwde zin even voor mijn rekening. Ik ben een groot fan van het medium Twitter, maar de laatste tijd is het alleen vuilspuwerij. Iedere Twitteraar is een viroloog of weet op zijn minst hoe wij de aanpak van de coronacrisis moeten regelen. Iedereen zag deze problemen natuurlijk al lang weer aankomen en iedereen weet achteraf te vertellen waar het weer misging. Nederland is wereldkampioen koe-in-de-kont-kijken en we mogen blij zijn dat de ‘blokjesverjaardagen’ (ik had er nog nooit van gehoord) niet meer zijn toegestaan. Dat we niet, tijdens het rondgeven van de worst en kaas, naar een vervelende oom hoeven te luisteren die de Lange Frans-podcast eventjes haarfijn herhaalt.

Maar nog veel erger dan al deze zelfbenoemde experts, zijn de mensen die direct na de persconferentie van Rutte en De Jonge het internet opzoeken om met vingers te gaan wijzen. ‘Waarom mogen de kroegen niet open en de kerken wel?’ Als ik eenvoudig zou willen scoren, zou ik er een column aan kunnen wijden. Betrek ik direct even Staphorst erbij om zeker te weten dat de gemiddelde kerkcriticaster knikkend achter De Krant zit. Afgeven op de kerk is het makkelijkste wat je kunt doen om punten te scoren. Sinds de verzuiling is men zich steeds meer tegen gelovigen af gaan zetten. Ze kunnen het simpelweg niet meer goed doen, met hun achterhaalde ideeën. Dat is hoe zichzelf vrijdenkend noemende mensen het zien. De zeshonderd kerkgangers in Staphorst fungeren als koren op hun molen.

Nee, met zeshonderd man een kerk in duiken is op dit moment niet verstandig. Net zoals het achteraf misschien niet verstandig was om de voetbalstadions voor een deel van het publiek weer open te stellen. Ik weet wel: de meeste stadions (op dat van Vitesse en ons aller Ajax na) zijn niet overdekt, maar alleen al de beweging van duizenden mensen naar één plek is volgens mij niet heel handig. Je moet grote groepen niet in beweging willen hebben in deze tijd van crisis. Geen publiek bij voetbalwedstrijden lijkt dan ook verstandig, net zoals écht grote kerkdiensten niet zouden moeten plaatsvinden.

Maar er is een groot verschil tussen dertig kerkgangers en dertig kroegtijgers. In de kerk hangt men elkaar niet na vijf pils om de nek en is afstand houden eenvoudiger. Iedereen die er ook maar even kort over nadenkt, zal moeten beamen dat de kans om besmet te raken in de horeca groter is dan in de kerk.

En toch valt er waarschijnlijk weinig aan te doen. Als mensen zich eenmaal in de wiek geschoten voelen, verandert er weinig aan hun mening. Bovendien is er momenteel te weinig afleiding om de zinnen te kunnen verzetten. Dan ga je het internet op om je te ergeren, en ga je je eigen mening onderbouwen met zelfgezochte artikelen. Het leven in een eigen bubbel is veilig en voelt voor veel mensen als vertrouwd. Het maakt echter dat we steeds bekrompener worden en een afwijkende mening of visie, direct als onzin of ‘fake news’ betitelen. Het doet mij denken aan de spreuk die vroeger achter mijn docent Nederlands hing op de middelbare school. ‘Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd’. Tja.

