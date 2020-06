‘Nederlandse muziek vertelt altijd een verhaal’

Melissa Smilda brengt vijfde nummer uit

PEIZE – Tweeënhalfjaar na haar debuutsingle ‘De allermooiste ogen’, brengt Melissa Smilda uit Peize haar vijfde single uit. De 21-jarige zangeres denkt met ‘Zolang er sterren aan de hemel staan’ een lied te hebben gemaakt waar veel mensen zich in kunnen vinden. De clip is in de eerste week direct al vijfduizend keer bekeken, waardoor Melissa over aandacht niet te klagen heeft.

Een interview inplannen met de Peizenaar is geen probleem, maar eerder dan zaterdagmiddag kan het niet. Doordeweeks is ze druk met haar werk bij woonzorgcentrum Symphonie in Eelde, daarnaast staan er nog vele interviews over haar nieuwste single. ‘Ik heb deze week al tien interviews gegeven’, zegt ze. ‘In totaal heb ik er zo’n vijfendertig staan. Het hoort erbij, ik vind het niet erg. De meeste interviews zijn telefonisch, die duren meestal niet zo lang. Het geven van interviews begint al te wennen.’

Zeven jaar geleden begon Melissa met zingen. Het was Erwin, van Erwin en Deborah, die een jonge Melissa ooit op het podium riep. ‘Ik vond het lied “de Jukebox” helemaal geweldig. Mijn vader (Zweitse Smilda, red.) kent Erwin en Deborah vanuit de muziekwereld. Toen ik werd gevraagd het lied te doen, wist ik niet wat me overkwam. Ik had nog nooit een microfoon in handen gehad.’

De toon was gezet. Melissa zou voortaan vaker op het podium staan. Of dat nou met de band Ideaal was of als soloartiest. Na ‘De allermooiste ogen’ focuste ze zich meer op solo-optredens. ‘Een voordeel is dat je in je eentje meer optredens kan doen. Met een band ben je een hele avond op pad, dan schiet het solo-gebeuren er bij in’, zegt Melissa, wiens nummers voornamelijk op lokale zenders worden gedraaid. Nederlandstalige muziek is nog steeds hot, zo merkt ze. ‘Jongeren luisteren vaker piratenmuziek. Nederlandse muziek vertelt eigenlijk altijd een verhaal. Het raakt de mensen en ze kunnen zich er in vinden.’

Zelf ziet Melissa niemand minder dan Marianne Weber als haar voorbeeld. ‘Een goede zanger en bovendien een leuke vrouw’, merkt Melissa op, die eens de eer te beurt viel een optreden met haar te doen. ‘Mijn vader regelde ooit dat Marianne naar Peize kwam, in Café Ensing. Ik stond gewoon te genieten van haar optreden, toen ze me plots naar voren riep. Stond ik zomaar naast Marianne een nummertje te doen. Nou, toen was ik wel zenuwachtig!’

Zingen en optreden is een ervaringsvak, zo merkt Melissa. ‘Door het veel te doen, word je beter’, stelt zij. ‘Je leert jezelf bepaalde technieken aan en ik volg nu ook zangles. Door de jaren heen is mijn stem veranderd, ik ben beter geworden. Er zit een groot verschil in hoe ik nu zing ten opzichte van jaren terug.’

De zenuwen heeft ze ook steeds beter onder controle, al blijven sommige optredens onverminderd spannend. Zoals die keer op het Mega Piratenfestijn in Noordbroek. ‘Ik ging zelf altijd naar MPF in Marum, daar stonden dan 10.000 man binnen. Fantastisch was dat. Toen ik dus voor MPF in Noordbroek werd uitgenodigd, dacht ik: wauw. Na Jan Keizer en Anny Schilder was ik aan de beurt. Ik had de tent even kort gezien en dacht dat deze veel kleiner was dan in Marum. Ik meende maar duizend man te kunnen zien. Totdat ik op het podium stond en zag hoe immens groot die tent was. Er stonden tussen de acht- en tienduizend mensen in de tent. Dat geeft je een ontzettende kick, fantastisch was het.’

Voorlopig staan er geen grote optredens op de rol voor Melissa. Kleine optredens kan ze binnenkort wel weer geven. ‘Ik mis het zingen’, zegt ze. ‘Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik verder van deze periode niet heel veel last heb gehad. Het geeft een bepaalde rust en ik verveel me zeker niet. Ik heb mijn werk en mijn pony, dus ik blijf lekker bezig. Dat het iets rustiger was de afgelopen tijd, vind ik dus niet zo erg. De weekenden had ik vaak bomvol staan.’

De clip van haar nieuwe single nam ze op in Bergen. Haar vaste tekstschrijver Emile Hartkamp verzorgt de tekst. ‘Het nummer past bij mij en daar ben ik blij om. Een uitdaging is natuurlijk ook leuk, dus ik sluit niet uit dat ik ook eens iets anders ga proberen.’

Of Melissa, net als haar vader die maar liefst al 38 jaar in het vak zit, ook zo’n lange carrière beschoren is, valt nog te bezien. Dat ze door wil in de muziek staat echter buiten kijf. ‘Ik vind het gewoon leuk om op te treden’, zegt ze. Langzamerhand krijgt ze meer vaste fans die ze vaker treft bij haar optredens. De nuchtere Peizenaar blijft er heel rustig onder. ‘Je moet gewoon jezelf blijven’, zegt ze. ‘Doe maar gewoon zoals je bent, dat is het belangrijkst.’

Het nieuwe nummer van Melissa is te vinden op www.melissasmilda.nl.