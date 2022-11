Nederlandse online casinomarkt “groter dan gedacht” – wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Wereldwijd is de igaming-markt een van de snelgroeiende industrieën. Na afgelopen jaar is het Nederlandse gokken ongelooflijk getransformeerd tot een legale markt die verschillende mogelijkheden biedt. Met de tijd genieten mensen van betere spellen en kansen om meer te winnen. Hoe zit het echter met de algemene financiële groei van Nederlandse online casino’s?

Voor 2021 was online gokken in Nederland illegaal. Vroeger gokten mensen online met behulp van hun VPN. Maar nu kan iedereen deel uitmaken van legale online casino’s. Vanaf het begin is het veld consequent gegroeid. Zelfs Holland Casino heeft een solide financieel herstelrapport van hun online gokken gerapporteerd. Het rapport toont een succesvolle omzet van ongeveer 351 miljard dollar in de eerste zes maanden van 2022.

Laten we ons verder verdiepen in de financiële en algemene groei van Nederlandse igaming:

Online legalisering van het Nederlandse casino sites

Voorheen was online gokken niet legaal in Nederland. Na veel aandringen tot de uiteindelijke legalisering op 1 april 2021 werd de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) aangenomen. Hierdoor kon de gokmarkt in de komende zes maanden worden opengesteld. Later op 1 oktober 2021 was gokken op afstand officieel legaal.

Er waren twee belangrijke redenen om online gokken in Nederland te legaliseren:

De eerste reden is dat het onmogelijk werd om online gokken te verbieden omdat mensen het illegaal speelden.

De tweede reden was dat de consumenten na de legalisering en regulering beschermd zouden worden tegen fraude en misbruik.

Na de officiële goedkeuring van gokken op afstand deed de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) enkele aankondigingen. Een daarvan was het nemen van disciplinaire maatregelen tegen exploitanten die kansspelen aanbieden zonder vergunning. Zelfs Tipico kreeg in 2021 een boete van €531.250 voor het illegaal aanbieden van kansspelen in het land.

Dit zorgt ervoor dat je nu keuze hebt uit veel verschillende legale online casino’s om te gaan gokken indien je dat zou willen. De beste casino sites in Nederland zijn dan nu ook volledig legaal, voor meer informatie kijk op bestcasinosites.net.

Gereguleerd vs. ongereguleerd gokken

Vóór de regulering werd aangenomen dat de Nederlandse markt een van de grootste gokindustrieën van Europa zou worden – mensen gokten al illegaal online met behulp van VPN’s, zodat exploitanten weinig risico liepen en een optimale beloning kregen bij het betreden van deze lucratieve markt. En tot nu toe heeft het land zijn driejarige kanalisatiedoelstelling binnen de eerste 12 maanden overtroffen.

In veel opzichten wijst dit eerste succes erop dat de markt op weg is om zijn doelstellingen te bereiken. De belangrijkste reden om online gokken te legaliseren was dat het veel veiliger en duurzamer was om consumenten tegen fraude te beschermen door het spel te reguleren.

De KSA publiceerde dit jaar een onderzoek waarin zij aangaf tevreden te zijn dat acht op de tien spelers nu weddenschappen afsluiten bij legale aanbieders. Het doel van de KSA was een kanalisatiegraad van 80% te bereiken; ze zitten nu op ongeveer 85%.

Zoals bij de meeste gereglementeerde markten zagen we in het begin een piek en daarna nam de groei na verloop van tijd wat af. De verwachtingen waren inderdaad hooggespannen, maar het heeft zich iets langzamer ontwikkeld dan we hadden gehoopt. Natuurlijk is de Nederlandse markt nog maar een jaar gereguleerd en moeten toezichthouders, exploitanten en filialen nog veel zaken gladstrijken.

Huidige groei in Nederlandse iGaming

Toen gokken in Nederland gelegaliseerd werd, werd de groei gezien in termen van “populariteit” en “geld”. Aanvankelijk was de belangrijkste reden om populair te worden het wegnemen van taalbarrières. Nu zijn de online beschikbare spellen voor iedereen gemakkelijk te begrijpen.

Zelfs toen Unibet (een online gokbedrijf) de Nederlandse gokmarkt verliet, zeiden ze dat het jaarlijks 144 miljoen euro zou verliezen. De Nederlandse spelers maakten echter een winst van ongeveer € 840 miljoen voor elk online casino in 2021. Dat was bijna €60% meer dan de verwachte winst op de gokmarkt.

Maar in het eerste jaar werd het geld vooral illegaal besteed. De belangrijkste reden was dat online casino’s geen reclame, sponsoring of promotie mochten maken voor hun gokdiensten. Na de legalisatie kunnen de casino’s vrij adverteren en hun diensten promoten. Lees hier meer over hoe de ontwikkeling is begonnen in Nederland.

Laten we nu eens kijken naar het belangrijkste onderdeel van online gokken waar het Nederlandse gokken met succes is gegroeid. Zoals we kunnen zien, stappen veel online casinospelers na de legalisering van gokken op afstand over naar platforms met een vergunning. Maar het aantal spelers bleef hetzelfde, zelfs na de reclame voor de kansspeldiensten.

Het gebied waar mensen meer interesse toonden is “Sportweddenschappen”. Niet alleen steeg het aantal gokkers, maar ook de inkomsten van sportweddenschappen namen toe. Volgens een rapport van de sportsbook software provider Altenar is de omzet van weddenschappen geëscaleerd. In 2019 was dat 26 miljard dollar en in 2021 ging het naar 36 miljard dollar.

De verwachtingen gaan volgens het rapport van Altenar niet omlaag. Er wordt geschat dat de totale omzet in 2026 €52 miljard kan bedragen. Bovendien zou de markt voor sportweddenschappen in de komende zeven jaar kunnen verdubbelen.

Het zal waarschijnlijk nog wel een hele tijd duren voordat lokale sportevenementen ook beschikbaar zijn om op te wedden. Zo vermoeden we niet dat je snel op de zwem4daagse van Roden gaat kunnen wedden. Wat natuurlijk erg jammer is voor de familieleden van de deelnemers.

Toekomstverwachtingen

De toekomstverwachtingen van de Nederlandse igamingmarkt zijn hoog, aangezien de Nederlandse spelers happy spenders zijn. Zij zullen blijven spelen op de gelicentieerde en vertrouwde platforms met betere aanbiedingen en bonussen. In de komende jaren kunnen we zeggen dat online casino’s de interfaces en ervaringen interessanter zullen maken voor de spelers.

Aangezien sportweddenschappen nog steeds populair zijn, kunnen we een uitbreiding ervan verwachten. Hierdoor zullen de exploitanten meer winst kunnen maken en sterke relaties met hun consumenten kunnen opbouwen. De online gokmarkt wordt op drie manieren gesegmenteerd:

Speltype: Weddenschappen, Casino, Online Bingo, Poker, Loterij, enz. Apparaten: Desktop, Mobiele telefoons en andere. Componenten: Software en diensten.

Daarom zullen de aanbieders van kansspelen op afstand hun platforms blijven verbeteren om meer spelers aan te trekken. Hierdoor zullen zij meer inkomsten kunnen genereren. Een ding dat nog steeds ongewenst is bij de consumenten zijn de advertenties.

Dus, er is de mogelijkheid dat de overheid of andere wettelijke autoriteiten regels kunnen maken. De regelgeving kan de advertenties verbieden of verbieden voor het gemak van de spelers.

Tot slot kunnen we zeggen dat de Nederlandse igaming consistent groeit. Er komt al jaren geen einde aan. Veel exploitanten treden toe en sluiten zich weer aan om winst te maken. Online casino’s kunnen meer innovatieve speldiensten aanbieden omdat online gokken nu officieel legaal is. Bovendien zijn de spelers steeds meer geïnteresseerd in online gokken met veilige en gelicentieerde platforms.

Daarom zal het Nederlandse gokken succesvol blijven. De groei zal in alle opzichten zijn, maar geld is de belangrijkste factor. Tot nu toe is de groei groot, en de exploitanten en de overheid verwachten ook dat het zal blijven toenemen. Hieruit kunnen we dus wel concluderen dat het online gokken in Nederland voorlopig nog wel beschikbaar zal blijven en verder zal gaan groeien.