WESTERKWARTIER– Negen personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Deze vacature is op 1 januari 2019 ontstaan na de herindeling en de samenvoeging van de gemeentes Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. Totdat er een geschikte kandidaat is gevonden, is Koos Wiersma nog altijd waarnemend burgemeester.