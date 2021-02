Negen sportievelingen uit Roden ervaren de mogelijkheden van Padel bij REO

RODEN – ‘Het was super, super leuk,’ kreeg Marten Vogt als sportcoach van WiN na afloop te horen van de jongens en meisjes die deelnamen aan de eerste workshop Padel op de tennisbanen van REO in Roden. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar was het in deze coronatijd een mooie optie om eens Padel te spelen. Dat kon de afgelopen week op de tennisbaan van REO in Roden. Lennard Duursema van Tennisschool Noordenveld begeleide de workshop die door 9 jongens en meisjes intensief werd gevolgd. Hij deed dat samen met student Sport en Bewegen Rikjan Bathoorn en mede-initiatiefnemer Marten Vogt. Voor de deelnemers was het de eerste kennismaking met Padel. ‘We bieden de jeugd zo een kans om actief te zijn en elkaar op een sportieve manier te ontmoeten. Deelname aan andere sportactiviteiten kan nu even niet en hier konden ze even uit hun dak gaan.’