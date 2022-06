Negentiende editie Paardenshow Peize staat voor de deur

Wat: Paardenshow Peize

Waar: Evenemententerrein Peize

Wanneer: Zondag 12 juni 2022

PEIZE – De negentiende editie van Paardenshow Peize staat voor de deur. Deze zal plaatsvinden op zondag 12 juni vanaf 13.30 uur op het evenemententerrein aan de Brinkweg in Peize. Richard Veurman, voorzitter van Vereniging Volksvermaken Peize verheugt zich alweer op een paardenshow als vanouds. Deze editie zal ook gelijk de op één na laatste editie zijn.

‘De vrijwilligers en de commissies van Volksvermaken staan alweer te popelen voor de aankomende paardenshow’, vertelt Veurman. ‘We hebben natuurlijk twee jaar niks kunnen organiseren. Daardoor was het ook allemaal een beetje afwachten. Normaal beginnen we zo’n negen maanden van te voren al met de organisatieplannen, dit jaar begonnen we pas in februari. Dus in plaats van negen maanden zitten we nu ergens tussen de vier en de vijf. Maar ondanks dat hebben we weer een heel mooi programma neer weten te zetten. We hebben een basis en daar werken we uit. Zo hebben we een strodorp, dat is een beetje het side-event, een reptielenshow, schapen scheren en Tanja Hommes van Beauty & Fun komt kinderen schminken. En dan natuurlijk de shows. We hebben verschillende tuigpaarden, een demonstratie met politiehonden en een showteam van Appie Kamps. Het gaat hier niet om wedstijden, maar echt om de show. Alle onderdelen bevatten dan ook showelementen.’ Er valt ook een hele hoop te beleven, ook voor de kinderen. ‘We zien vaak dat er jonge gezinnen op de paardenshows afkomen. Er gaat een huifkar door het hele dorp en kinderen mogen gratis pony rijden. Zo kan iedereen zich de hele dag wel vermaken. En dat geldt ook voor een leek op het gebied van paarden. Ik heb er zelf ook niet heel veel mee. Of het nou paarden zijn of cavia’s, we organiseren het met veel liefde en het is elk jaar weer een hoogtepunt op de agenda. Meestal, mocht het weer goed zijn, komen er rond de 2000 à 2500 mensen op af. En we gaan natuurlijk uit van mooi weer. De tent op het terrein van Café Ensing wordt ook altijd heel goed bezocht. Daarbij komen de paarden overal vandaan, van Limburg tot aan Groningen. In het verleden hebben we ook wel paarden uit België en Duitsland gehad.’

Ondanks het grote succes geeft Veurman aan dat het einde van de paardenshows wel in zicht is. ‘Volgend jaar mogen we de twintigste editie houden, dan gaan we natuurlijk extra groot uitpakken. Dit jaar hadden we bij Volksvermaken juist dat we graag een zo’n normaal mogelijk jaar wilden hebben. We hebben natuurlijk een dramatische tijd achter de rug. We willen het graag zien zoals vanouds. We willen elke editie wel vernieuwen en dat is soms lastig. We hebben het gevoel dat alle showelementen die er verkrijgbaar zijn al in Peize zijn geweest. Daarom hebben we besloten dat de jubileumeditie van volgend jaar de laatste editie wordt. Maar gelukkig heeft Volksvermaken heel veel (nieuwe) activiteiten op de planning staan.’ Voor Veurman zijn de voorbereidingen en de sfeer wat de paardenshow zo leuk maakt. ‘De sfeer is het allermooiste. Het is een prachtige locatie en we zien vaak dat dezelfde mensen elke keer weer terugkomen. Je kunt het bijna zien als een reünie. Daarbij is het ook nog gratis. Maar ik geniet ook al enorm van de voorbereidingen. Ik zit niet in de commissie hiervoor, maar het opbouwen vind ik hartstikke leuk. Kenner en paardenliefhebber Roelof Huizing is de voorzitter van die commissie. Hij legt alle contacten en kent de paardenwereld hartstikke goed. Hij en de vrijwilligers hiervoor regelen het programma. Dat doen ze supergoed. Voor mij is het een geslaagde paardenshow wanneer iedereen een lach op zijn of haar gezicht heeft. Het zit immers in onze naam, Volksvermaken. Iedereen moet zich vermaken. Ik ben enorm trots op iedereen die zich heeft ingezet en dat nog gaat doen en ik heb er zin in.’ Voor meer informatie en de rest van de agenda van Volksvermaken Peize kunt u terecht op www.volksvermakenpeize.nl.