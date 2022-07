WiN barbecue op vrijdag 8 juli

Neline van Erkel: ‘Mantelzorger zijn is niet voor watjes’

LANGELO – Hans Weber en Neline van Erkel wonen al 30 jaar in het rustieke Langelo. ‘We genieten dagelijkse van de rust en de stilte om ons heen. Langelo is een goed dorp om te wonen. Buren kijken naar elkaar om en daar waar dat moet word je geholpen. Ik heb een neurologische aandoening. Dat heeft met de aansturing van mijn spieren te maken. De eerste symptomen openbaarden zich 25 jaar geleden. Het is een progressieve ziekte en elk jaar word ik een stukje slechter in mijn functioneren. Op dit moment zit ik in een rolstoel en maak ik gebruik van allerlei hulpmiddelen om dagelijks enigszins te kunnen leven. Mijn vrouw is mantelzorger. Zonder haar zou ik hier niet kunnen wonen. Ik ben voor 100 procent afhankelijk van haar zorg en inzet. Ik vind het fantastisch dat zij dit doet en dat wij hier zo samen in dit mooie dorp kunnen wonen.’

Hans Weber en Neline van Erkel hebben elkaar op de Rijksluchtvaartschool in Eelde ontmoet. Hans kende een arbeidsleven als piloot en vloog met een F-16, Starfighter en Boeing 747 door de lucht. Neline was stewardess. Door omstandigheden gedwongen is zij nu mantelzorger voor Hans. ‘Ik ben 1,5 jaar geleden gestopt met werken. Na 25 vliegjaren was het wel even wennen om dagelijks thuis te zijn. Kijk, wanneer je vliegt ben je weg, uit de sfeer van zorgen. Hans kon zich toen nog beter redden dan nu. Even weg van huis maakte dat je aan jezelf toe kwam. Ik heb dat altijd als een voordeel gezien. Als je meer en meer aan huis gebonden bent dan word je wereld kleiner. Zo maar even weggaan is er voor ons niet bij. Natuurlijk zijn er aangepaste vakantiehuisjes, maar die zijn voor Hans minder geschikt. We hebben nu een rolstoelauto gekocht en kunnen zo af en toe een dagje weg.’

Het was dorpsgenoot Hennie Lutjes die haar attendeerde op de activiteiten Welzijn in Noordenveld verbonden aan het Contactpunt Mantelzorg in de gemeente. ‘Dat is ook wat voor jou om aan mee te doen,’ zei Hennie. Voor Neline was dit de eerste aanzet om mee te doen aan de activiteiten die werden opgezet voor mantelzorgers. ‘Vooral de ontspannende activiteiten hebben mijn voorkeur,’ zegt zij. ‘Als mantelzorger verleg je steeds je grenzen. Er komt steeds wat bij. En daarnaast wil ik ook niet 24 uur per dag de rol als verpleegster op mij nemen. We zijn man en vrouw en zo wil ik ook onze relatie blijven zien. Mantelzorger zijn is niet voor watjes. Elk moment van de dag zit het in je hoofd. Toen Hans slechter werd had ik ook nog de zorgen van mijn moeder erbij die in een verzorgingstehuis in Haulerwijk zat. Ook haar gaf ik al mijn aandacht en liefde. Dan is het wel geweldig dat je af en toe even verwend wordt. Ik kan mij nog een mooie dag herinneren toen WiN het voor elkaar kreeg om de Rotaryclub in te schakelen voor een zeiltocht. Die dag vond ik zo geweldig en heb er nog steeds goede herinneringen aan. De hele dag liep ik glimlachend op het dek rond. Zo mooi was het. Het is niet alleen ontspannend om eens de zinnen te verzetten. Je spreekt ook lotgenoten en je weet van elkaar dat je aan één woord genoeg hebt. Je begrijpt elkaar en helpt elkaar op deze manier verder.’

Om de zinnen te verzetten is Neline van Erkel tegenwoordig ook BABS. Dat staat voor Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand. ‘Ik mag een huwelijk voltrekken en dat vind ik geweldig om te doen. Ik zou heel graag veel huwelijken willen sluiten. Mijn eerste ervaringen hiermee zijn bijzonder positief. Gewoon even mailen naar hans.neline@gmail.com en wie weet wat volgt.’

Welzijn in Noordenveld organiseert een aantal keren per jaar een ontspannende activiteit voor mantelzorgers. Hennie de Jong is vanuit WiN hierbij betrokken. ‘Op 8 juli hebben we ’s avonds in de Scheepstraschool een BBQ. Dit van 17.00 tot 20.00 uur. Gezelligheid, ontspanning en elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten staat hierbij voorop. Voor alle mantelzorgers te bezoeken. Ook voor jonge mantelzorgers.’ Opgeven kan via het Servicebureau van WiN 050 317 65 00.