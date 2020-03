Nestkastjes voor vogels in Westervelde

WESTERVELDE – Nu de lente bijna is aangebroken kunnen de natuurliefhebbers zich weer op gaan maken voor het mooie weer en de prachtig bloeiende flora en fauna. Maar zoals men weet gaat het goede weer de laatste jaren steevast gepaard met de komst van de eikenprocessierups. Om dit kriebelige beestje te verjagen, worden in de regio veel nestkastjes voor koolmezen geplaatst. Zo ook in Westervelde, alwaar de Boermarke samen met leerlingen van OBS de Elsakker optrok. De Ongenode Gast was erbij.

Ze hadden wel een betere dag kunnen uitzoeken, moppert de ietwat verwende Ongenode Gast. Afgelopen vrijdag was het nat en druilerig in Westervelde, waar de dag ervoor nog gewoon de zon scheen. Ach ja, je kunt niet altijd geluk hebben natuurlijk. Eenmaal binnen wijst conciërge Frans de weg. We moeten bij meester Halbe zijn, die de groepen zeven en acht onder zijn hoede heeft. Vanmiddag zijn er maar negen leerlingen. ‘Maar dat komt omdat er ook twee ziek zijn’, verklaart de meester. Terwijl de kinderen hun jas en laarzen aantrekken, ziet Halbe dat de heren van de Boermarke er net aan komen rijden. Rudy Rijks komt even later de klas binnengewandeld om een eerste instructie te geven aan de kinderen. Hij vertelt waarom het zo belangrijk is dat de nestkastjes worden opgehangen en bedankt de kinderen op voorhand alvast voor hun inzet.

Buiten staat Jaap Graanstra te wachten met een busje en kar te wachten. In de kar liggen tientallen nestkastjes en er is zelfs een vleermuizenkastje. ‘Hebben jullie hier vleermuizen?’, vraagt Rudy aan Halbe. Hij denkt van wel. ‘Dan mogen jullie dit kastje hier ophangen.’ U merkt: de Boermarke is hier om te helpen.

Terwijl de kinderen achter de kar van Jaap aan naar de brink lopen, vertelt Rudy dat vrijwilligers als Jaap spaarzaam zijn. ‘Op hem kun je altijd een beroep doen. Zulke vrijwilligers kun je niet genoeg hebben.’ De Boermarke kan buigen op een kleine dertig vrijwilligers. Verder worden ze nog gesteund door enkele boeren uit de buurt, waaronder Bosma in Peest. ‘Daar mogen we onze spullen stallen. Die samenwerking is fijn.’

Dat er vandaag nestkastjes worden geplaatst op de Brink in Westervelde, is geen toeval. ‘Het is eigendom van de gemeente. Een mooie brink, al gebeurt er niet veel mee. Jan Dalmolen laat er zomers schapen staan. Vandaar dat het handig is om hier nestkastjes te plaatsen.’

Op de brink zelf zullen zo’n vijftien tot twintig kastjes worden geplaatst. In totaal moet de Boermarke zo’n zestig kastjes plaatsen in de omgeving. Een flinke klus. Juist daarom is hier de hulp van kinderen handig. En De Elsakker werkt er graag aan mee. Buitenspelen past in het idee van de Groene Kubusschool. En dat het regent is geen probleem, vindt meester Halbe. ‘Daar worden ze groot van.’

Eenmaal aangekomen bij de brink, pakken de kinderen enthousiast een nestkastje. Sanne pakt twee roze nestkastjes, die vrijwel dezelfde kleur als haar jas hebben. Ondertussen lopen Brian en Marinda met hun nestkastje naar een andere boom, terwijl Nicky een hond heeft gespot. Dat blijkt zowaar nóg interessanter dan de nestkastjes, die één voor één door Jaap aan de bomen worden gemonteerd.

Ondertussen vertelt Rudy waarom het niet wenselijk is dat spechten de gaten in de nestkastjes groter maken en verzucht Halbe dat de natuur toch mooi is. Ondanks het grijze weer. De kinderen zijn inmiddels aan een potje slootspringen begonnen en worden door Halbe bij elkaar geroepen wanneer alle nestkastjes hangen. Het slotakkoord is voor Rudy, die de kinderen wederom bedankt voor hun inzet. ‘En als jullie straks een koolmeesje zien vliegen, stuur hem dan maar gauw deze kant op. Misschien plaatsen we ook nog een advertentie in De Krant. Dan weten koolmezen dat ze hier gratis een onderkomen kunnen huren.’

Wat: nestkastjes ophangen in Westervelde

Wanneer: vrijdag 6 maart

Hoe laat: 13:00 uur