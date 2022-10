Never a dull moment bij Historische Vereniging Roon

RODEN – De Historische Vereniging Roon hield zaterdag haar eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen 2022/2023. Tweemaal gooide corona roet in het eten voor het optreden van de ‘Baby Boomers Blues’ en om dat voor te zijn, werden ze voor de bijeenkomst in oktober uitgenodigd. Met de kennis van nu een uitstekende keuze.

Leuk was het zeker, al moesten de aanwezigen het wel stellen zonder voorzitter Anne Ananias die inmiddels wel met corona aan huis gebonden was. Natuurlijk werd hij als grote afwezige gemist, maar het mocht de pret niet drukken, want het werd een geslaagde bijeenkomst blikt Historische Vereniging Roon-bestuurslid Tiny Renkema terug.

‘We hebben een hele mooie en vooral ook gezellige middag gehad. Door de coronajaren die achter ons liggen hebben we elkaar toch niet zo vaak gezien als we wilden, maar zaterdag was dat gelukkig weer het geval en we hadden een schitterend programma gereed voor de aanwezigen dankzij de aanwezigheid van de Baby Boomers Blues. Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meijers brachten hun programma met Drents-Engelse muziek, poëzie en literatuur op fantastische wijze voor het voetlicht en het werd dan ook enorm gewaardeerd door de aanwezigen. Iedereen heeft er enorm van genoten.’ Het vizier van de Historische Vereniging Roon kan na afgelopen zaterdag alweer richting volgende maand, want dan staat op maandag 7 november de ‘Roneravond’ alweer in de planning waarop na de algemene ledenvergadering een lezing wordt gehouden door de heer Kees Timmerman over hoe Johannes v/d Bosch de armoede met het stichten van de Maatschappij van Weldadigheid bestreed in de negentiende eeuw. Inmiddels staat Veenhuizen op de Wereld Erfgoedlijst. Kortom, er is altijd wel wat te doen en dat is ook kenmerkend voor de Historische Vereniging Roon. De vereniging beschikt tegenwoordig over circa 1200 leden en het is natuurlijk niet zo dat alle leden bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn, maar de betrokkenheid is in ieder geval groot. Op deze regel vormde de bijeenkomst van afgelopen zaterdag geen uitzondering legt Renkema uit. ‘Ik denk toch zeker wel dat er afgelopen weekend ongeveer 135 mensen aanwezig waren.’

De Historische Vereniging Roon werkt het hele jaar door aan een aantal vastomlijnde doelstellingen. Zo wordt er best wel aardig wat tijd besteed aan het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Roden. Daarnaast maakt de vereniging zich sterk voor het feit dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven. Er wordt vier keer per jaar het tijdschrift ‘Roon’ uitgegeven. Daarnaast wordt er zes keer per jaar een Roneravond gehouden met de ene keer een lezing, de andere keer amusement door middel van toneel, cabaret en muziek. ‘Never a dull moment’ is zeker van toepassing op de gang van zaken bij de Historische Vereniging Roon waar nog altijd plek is voor nieuwe leden. Dat geldt ook voor het archief waar nog altijd plek is voor nieuwe materialen, dus heb je iets in de aanbieding? Zoek dan gerust eens vrijblijvend contact. Wie het archief eens van dichtbij wil bekijken is vanzelfsprekend ook van harte welkom bij de Historische Vereniging Roon. Ben je eenmaal lid, dan ben je ook van harte welkom bij alle activiteiten die door de vereniging zelf worden georganiseerd. Zo is er, zoals vermeld, volgende maand alweer een lezing. Neemvoor meer informatie ook eens een kijkje op de website van de vereniging via www.historischeverenigingroon.nl

Het bestuur en de leden van de Historische Vereniging Roon heten iedereen van harte welkom!