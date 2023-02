Nick van Putten organiseert actie voor Jeugdfonds Sport&Cultuur

‘Al zouden we maar voor een paar kinderen het verschil kunnen maken, daar doen we het voor!’

LEEK – Veel mensen kennen hem van de RTL Telekids discoshows waarmee hij het hele land doortrok. Of van de Sinterklaasshows. Of de Speelweek Leek. Nick van Putten en entertainen gaan hand in hand. De discoshows doet hij inmiddels niet meer, maar wel staat hij op Koningsdag nog ieder jaar op de Grote Markt in Groningen met een grote kindershow. Twee jaar geleden werd Van Putten benaderd door Kindercentrum De Jonge Wereld in Leek met de vraag of hij kunst- en cultuurprojecten op wilde zetten voor het kindcentrum. Hij is er helemaal op zijn plek. ‘Zorgen voor elkaar’ heet zijn allernieuwste project. Van Putten maakt maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar bij kinderen om zo al op jonge leeftijd bewustwording te creëren.

‘Zorgen voor elkaar’ staat de komende periode centraal op de drie BSO-locaties (Kindcentrum De Jonge Wereld, Sport BSO Station Rodenburg en Outdoor BSO/VEV’67) in Leek. Van Putten wil kinderen bewust maken van de verschillen die er zijn. Dat er kinderen zijn die met een lege maag naar school gaan of geen lunchpakketje mee hebben. En dat er kinderen zijn die niet kunnen sporten omdat ouders dat niet kunnen betalen. Aan het project heeft hij een actie gekoppeld. Tijdens een periode van 5 weken probeert Van Putten zoveel mogelijk kleding te verzamelen op de drie locaties. Die kleding levert geld op en dat geld gaat allemaal naar Jeugdfonds Sport&Cultuur Groningen, het fonds dat ervoor zorgt dat het geld gebruikt wordt voor contributie of lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar weinig te besteden is. Dankzij het Jeugdfonds kunnen deze kinderen dan tóch sporten of naar muziek- of dansles. ‘De kleding verzamelen we in speciale kledingcontainers die bij onze drie locaties staan. Dit is mogelijk gemaakt door A&F trading. Zij leveren de containers en betalen ons voor de ingezamelde kleding. De containers bij De Jonge Wereld en Station Rodenburg zijn tijdelijk, bij VEV’67 hebben we het voor elkaar gekregen om een permanente container te krijgen.’ Behalve de kledinginzamelingsactie heeft Van Putten nog iets bedacht wat geld in het laatje brengt voor het goede doel: het Kunstatelier. ‘Kinderen maken beeldjes, schilderijen, kettingen en halsbanden voor honden. Aan het einde van het project verkopen we de spullen aan ouders en opa’s en oma’s. Op deze manier hopen we een leuke bijdrage te kunnen leveren. Rond week 10 sluiten we het project af en doneren we het opgehaalde bedrag aan het Jeugdfonds. Al zouden we maar voor een paar kinderen het verschil kunnen maken, daar doen we het voor!’