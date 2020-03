NIEBERT – Jaarlijks levert de rommelmarkt en bazar van korfbalvereniging Wees Kwiek veel gezelligheid op in In de Klaver. De markt, die voor het voortbestaan van de vereniging ontzettend belangrijk is, zorgt ervoor dat jong en oud zich twee dagen lang ophouden in In de Klaver. Daar werd afgedongen, onderhandeld en bovenal gelachen, want gezelligheid staat bij de markt voorop. De korfbalvereniging kan dan ook terugkijken op een zeer geslaagde markt. Wees Kwiek kan er weer een heel jaar tegenaan!