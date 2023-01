Nieberter molen dicht voor groot onderhoud

NIEBERT – Het dak van de Nieberter molen gaat eraf. Vanaf 23 januari gaat de molen op slot en vindt er groot onderhoud plaats. Hiervoor zal de kap, het bovenste deel van de molen, gelicht worden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1976. Maar voordat dat gebeurt gaan de wieken, die ook uit 1976 zijn, eruit en krijgt de molen aan het einde de renovatie weer nieuwe wieken. Verder worden er reparaties verricht aan de korte spruit, de stelling en het dakleer. Een behoorlijke ingreep. Het is de bedoeling dat de molen ergens in