LEEK – Het grootste kenner van de Nederlandse taal komt uit Leek. Niels de Jonge (27) was de winnaar van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. En daarmee liet –ie andere deelnemers, onder andere schrijvers en ministers, achter zich. Zes foutjes had de docent Frans die voor de klas staat op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand-Sappemeer. Tijdens het nakijken telde hij zelf 5 of 6 fouten. De Jonge had absoluut niet verwacht dat hij daarmee de eerste prijs (een mooie vulpen) in de wacht zou slepen. Hij was compleet overdonderd toe hij live zijn reactie op de radio moest geven. Niels gaf aan dat het, vooral in het begin, een moeilijk dictee was. Zo moest de nadruk worden gelegd op het woord ‘moet’. De makers van het dictee vonden dat dat opgeschreven moest worden als móét. Ook bij het woord tafeltje-dek-je ging de Leekster de mist in. Ter voorbereiding oefende Niels het dictee van vorig jaar en maakte hij quizzen op internet. En verder is vooral veel lezen, zegt hij. “Als je leest zie je hoe je de woorden schrijft, zonder dat je bewust oefent”, weet Niels die voetbalt bij vv Nieuw-roden en daar ook scheidsrechter is. Een carrièreswitch van Frans naar Nederlands zit er nu nog niet in, maar is misschien wel iets voor de toekomst, liet hij weten in een reactie. (Foto: Facebook)