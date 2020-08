Niemand had meer ervaring, toch geen podium voor Adne Koster

WIJSTER – Adne Koster kwam eerder dit jaar in het nieuws door liefst 300 keer de VAM-berg in Wijster op te rijden. De Roner deed daarmee alvast ervaring op voor het Nederlands Kampioenschap Beloften, wat afgelopen vrijdag rondom de VAM-berg werd verreden. Koster wist dat hij niet de favoriet voor de Nederlandse titel was, maar kon dus buigen op een hoop ervaring op de VAM-berg. Uiteindelijk kwam Koster als negentiende over de meet. Een podiumplaats zat er dit weekend niet in.(Foto: Facebook Adne Koster)