Nienoord omgedoopt tot kunstlandgoed

LEEK – Kunst in de tuinen, kunst in de Borg, kunst in de expositiehal én kunst in het Koetshuis. Landgoed Nienoord was één en al kunst afgelopen weekend. Tijdens ‘Kunst op Nienoord’ toonden liefst 35 kunstenaars hun mooiste werken in een bijzondere omgeving. Zo’n duizend (!) bezoekers genoten van honderden boeiende kunstwerken, van een glaasje wijn en van kunstboeken en uiteraard ook van de prachtige entourage. Ze waren onder de indruk van het grote, gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige aanbod van kunst. Het bleef niet alleen bij kijken: er is voor duizenden euro’s aan kunst verkocht. De kunstenaars roemden de sfeer, organisatie en de gerichte belangstelling. Behalve kunst kon het publiek ook deelnemen aan demonstraties, workshops en lezingen. Mede door het heerlijke nazomerweer een meer dan geslaagd weekend!