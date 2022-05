Nienoord Truckers bezorgen bijrijders weer een prachtige dag

In de Sportlight

Wat Truckrun van de Nienoord Truckers

Waar Evenemententerrein Leek

Wanneer 14 mei 2022

LEEK – Na twee jaar komen de Nienoord Truckers weer bijeen voor de truckrun, die 40 jaar geleden voor het eerst gehouden werd. Deze keer zal het evenement, in tegenstelling tot eerder, weer plaatsvinden in Leek, op het Evenemententerrein. Voorheen verhuisden de truckers al van Leek naar café In de Klaver in Nuis-Niebert, maar omdat er zo veel truckers meedoen, is het evenemententerrein een prima optie. Op 14 mei verzamelen 200 trucks zich bij de Klaver in Niebert, waar ze de bijrijders aan boord zullen nemen. De bijrijders zijn onder andere cliënten van de Zijlen, mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen die een connectie de chauffeurs hebben. In de loop van de jaren zijn er al mooie vriendschappen ontstaan tussen de truckers en hun bijrijders. De truckrun trekt elk jaar weer veel deelnemende truckers, die op deze manier de onderlinge band stevig houden. De grote groep deelnemers bestaat uit zowel zelfstandige chauffeurs als chauffeurs in loondienst. De chauffeurs rijden met vrachtauto’s zonder aanhanger, dat scheelt ruimte.

Gerrit Cazemier, voorzitter van de Nienoord Truckers, is blij dat de truckers weer los kunnen. ‘Om 9 uur gaat het spektakel los, vanaf Klaver. De truckers hebben zich daar dan om 6 uur al verzameld. De route gaat deze keer vanaf Niebert naar Marum, De Wilp, Siegerswoude, Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk, Zevenhuizen, Nieuw Roden, Roden en eindigt rond 12 uur bij het evenemententerrein in Leek.’ Er moet voor zo’n colonne wel een vergunning worden aangevraagd. ‘Dat was deze keer wat lastiger, omdat we twee jaar geen vergunning hebben aangevraagd, vanwege Corona. Maar we weten gelukkig aan welke touwtjes we moeten trekken om de vergunning voor elkaar te krijgen.’

De rit, waar de bijrijders natuurlijk enorm naar uitkijken, mag dan rond 12 uur eindigen, maar dat betekent niet dat het feest dan voorbij is. De rest van de middag is er namelijk van alles te beleven op het evenemententerrein. De bijrijders moeten dan natuurlijk nog even lekker blijven hangen.

Cazemier is tevreden over de activiteiten die zijn gepland. ‘We hebben een prachtig programma, dat voor iedereen vrij toegankelijk is, we hopen dan ook op veel bezoekers. Ik wil dan ook iedereen van harte uitnodigen te komen. Het evenemententerrein biedt plaats aan 87 trucks zonder aanhanger, die rondom het terrein komen te staan. Er binnenin is van alles te beleven. Radio.Nl is aanwezig, en we hebben live muziek. Optredende artiesten zijn Jannes, Marco de Hollander, Burdy, Melissa Smilda, Edwin Bos, Hessel & Ineke en Barre Gaander. Natuurlijk is er ook catering aanwezig voor de inwendige bezoeker. En we hebben aan de kinderen gedacht met een skelterbaan waar ook een wedstrijd wordt gehouden, en een draaimolen. Ook kunnen de kinderen een ritje maken in een treintje of lekker los gaan op het springkussen.’

En hier blijft het niet bij, het bestuur heeft nog veel meer bedacht. ‘Verder is er een behendigheidsparcours van Verkeersschool Holmersma. De winnaar krijgt een Code 95 bijscholing. De Noord Nederlandse Bouwgroep is er met radiografisch bestuurbare vrachtauto’s. Er is een F1 Simrace trailer, waar je met vijf personen tegelijk tegen elkaar kunt racen. Er is ook een verkiezing voor de mooiste truck en aan het eind van de middag worden de uitslagen bekendgemaakt van de skelterwedstrijd, de behendigheidsbaan en de mooiste truck.’

De truckrun zal zoals elk jaar weer om 09:00 uur vertrekken vanaf wegrestaurant in de Klaver te Niebert. Rond 1200 uur zal het konvooi met de mensen met een beperking aankomen in Leek, dan zullen ook de festiviteiten op het terrein gaan beginnen. Er is nog plaats voor standhouders. ‘We hebben inderdaad nog plaats over. We zouden graag kraampjes neerzetten. Maar daar moeten we nog invulling aan geven. Als mensen op het terrein willen staan, kunnen ze mailen naar info@nienoordtruckers.nl.’