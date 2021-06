‘Niet alleen de beste stallen komen naar Norg, óók de beste denkhengsten van heel Nederland’

Fameuze Norgermarkt Concours gaat door

NORG – Het Norgermarkt Concours gaat door! En dat is nieuws, want zeker was het nog even spannend of hét tuigpaardenevenement van Nederland doorgang kon vinden. Burgemeester klaas Smid heeft zijn toestemming gegeven voor het concours waar de crème de la crème in de ring staat. Of arena kunnen we beter zeggen, want voor één dag wordt het evenemententerrein omgeturnd tot een ware arena met internationale allure. De officiële vergunning is nog niet binnen, maar is wel al ingediend, laat voorzitter Reinder Auwema weten.

Nóg een nieuwtje: de coronaregels zijn allemaal vervallen tijdens het Norgermarkt Concours. Dus géén anderhalve meter en géén mondkapjes. Wel moeten bezoekers en deelnemers gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen overhandigen, zegt Auwema die apetrots is dat het concours als het eerste grote evenement van de gemeente Noordenveld doorgaat. ‘We zijn lang bezig geweest hoe we het concours zouden kunnen organiseren met inachtneming van anderhalve meter. De afgelopen maanden hebben we veel overleg gehad met alle betrokken partijen, zoals gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, verschillende rijdersorganisaties, collega concoursorganisaties, sponsoren en met andere partners zoals horeca en verhuurders van tenten, tribunes. Het is heel lang onzeker geweest of iets georganiseerd mocht worden en zo ja, wat georganiseerd mocht worden. Met de anderhalve meter-afstand maatregel werd het organiseren van evenementen een bijna onmogelijke uitdaging. Je kunt veel minder mensen toegang verlenen en je moet aan veel meer regels voldoen om die onderlinge afstand te kunnen waarborgen. Daar hebben we als stichtingsbestuur verschillende scenario’s voor geschreven. Dat viel niet mee. Ik moet eerlijk zeggen dat we meer dan eens getwijfeld hebben of het überhaupt zin had om door te blijven gaan met plannen maken. Echter, de wil om ons concours te organiseren was zo groot, dat we bleven zoeken naar mogelijkheden. Gelukkig werden we in positieve zin gesteund door de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe, die met ons mee dachten en ook bereid waren financieel bij te dragen. Daar zijn we ze enorm dankbaar voor. Dat heeft ons veel mogelijkheden geboden. Toen kortgeleden bekend werd gemaakt dat de maatregelen versoepeld zouden worden was het bestuur van de Stichting dan ook unaniem: we gaan ervoor!’ Het groene licht is er, formeel moet de vergunning moet formeel nog worden afgegeven. ‘We moeten nog wat aanvullingen aanleveren hoe we de toegangscontrole denken uit te voeren. Dat laten we niet door onze vrijwilligers doen, daar huren we een professionele organisatie voor in.’

Op het Norgermarkt Concours worden verschillende rubrieken verreden in verschillende klassen. De Franse tuigpaarden doen met 5 à 6 rubrieken mee, de Hackneys (kleine pony’s) met 7 rubrieken, de tuigpaarden met 7 rubrieken, het ‘Rondje Drenthe om het bronzen Bartje’ wordt verreden net als de competitie dekhengsten. ‘Niet alleen de beste stallen komen naar Norg, óók de beste denkhengsten van heel Nederland. De wedstrijd is uitgeschreven door het Nederlands stamboek.’

Sprookje van Norg

Het Norgermarkt Concours is uniek in Nederland, zegt Auwema. ‘Het is één van de weinige enige concoursen dat gehouden wordt op een afgesloten evenemententerrein waar ongelofelijk mooie graszoden liggen. Het bouwen het terrein voor één dag om tot een arena. ’s Avonds rijden we bij licht. We sluiten om half elf af met het ‘Sprookje van Norg’, een shownummer op muziek. Zoals ieder jaar werken we met een thema. Dat is dit jaar ‘zorg’. We willen de mensen met een baan in de zorg in het zonnetje zetten. We hebben nu iets minder tijd voor de voorbereidingen, normaal gesproken beginnen we al in april, maar we gaan er zeker iets moois van maken’, belooft de voorzitter die het evenement vergelijkt met het NK wielrennen. Waar de VAM-berg de plek is voor de wielersport, is Norg dé place to be voor de aangespannen sport, weet hij. ‘Alle bekende stallen in Nederland komen hier naar toe. Echt en geweldige belevenis.’

In de komende vijf weken moet enorm veel geregeld en georganiseerd worden. Het stichtingsbestuur en hun onmisbare vrijwilligers gaan zich volledig richten op het organiseren van het Nationale concours. Dat betekent dat het ringsteken dat voor 3 juli 2021 gepland stond, niet door zal gaan. Over het regionale concours van 5 september 2021 wordt later een beslissing genomen.

De organisatie hanteert de strikte voorwaarden van het RIVM. Dat betekent dat bezoekers, deelnemers en vrijwilligers alleen toegang hebben tot het Nationaal Concours op 27 juli als ze vóór 13 juli 2021 volledig gevaccineerd zijn of bij de ingang een negatieve uitslag van maximaal 40 uur oud kan overleggen vóór het betreden van het wedstrijdterrein. Testen kan heel eenvoudig gratis via ‘Testen voor Toegang’ www.testenvoortoegang.org Het nationale evenement is hiervoor inmiddels aangemeld. ‘We proberen een teststraat voor één dag naar Norg te halen. Of dat lukt is nog de vraag. Het zou wel mooi zijn.’ Het bestuur vindt het erg belangrijk dat mensen weten van deze voorwaarden en hier ook aan voldoen. Zij wil geen mensen bij de ingang teleurstellen. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt deze restrictie overigens niet. Zij hebben bovendien gratis entree. ‘Wij hopen op een fantastisch concours en kijken ernaar uit iedereen dit jaar weer in Norg te mogen ontvangen.’