‘Niet meer kruipend over de vloer voor onderdelen’

PC Bank verhuisd naar Kampeerhal

RODEN – De PC Bank in Roden heeft een nieuw onderkomen. Van een klein schuurtje in het Vasalis-gebouw, verhuisden zij begin november naar een ruimte in de Kampeerhal. Een hele vooruitgang, ook al is de ruimte op de eerste verdieping van de Kampeerhal eveneens ‘knus’ te noemen. ‘We kunnen hier tenminste onze spullen kwijt.’

De PC Bank dus. Drie jaar geleden in het leven geroepen door Felix van Dooren en Jakob Huizenga. Er was al eens een voorloper van de PC Bank, de Computerbank genaamd. Deze verdween echter, totdat Felix en Jakob het initiatief weer oppikten. Beide heren zijn al jaren betrokken bij de computerhulpdienst die mensen thuis helpt met hun problemen. In die hoedanigheid komen ze bij veel mensen met computerproblemen. Zij zagen dus dat er behoefte was aan een PC Bank. Hiermee kunnen zij mensen met een smalle beurs helpen aan een computer.

Inmiddels zijn ook Gert van Wakeren, Tom Visser en Harry Noordhoff aangesloten bij dit idee. Zij hielpen mensen ook al met computerproblemen. Zo geeft Gert maandelijks een digi-spreekuur in de bieb van Norg. ‘De ene keer is daar meer animo voor dan de andere keer, maar er vloeit altijd werk uit’, zo laat Gert weten.

De PC Bank begon met een advertentie in lokale nieuwsbladen. Door die advertentie kreeg de PC Bank meteen een hoop computers en onderdelen tot hun beschikking. In het Vasalis-gebouw was het echter onmogelijk om alle spullen op te slaan en ook nog eens enige beweegruimte te hebben. ‘We moesten soms kruipen over de vloer om onderdelen te pakken’, blikt Felix terug. ‘Gelukkig hoeft dat niet meer’, verzucht hij. ‘Daarnaast kunnen we hier onze spullen kwijt en hebben we zelfs ruimte om zelf achter de pc te zitten. Voorheen moesten we vaak naar het huis van Jakob, om onszelf wat ruimte te geven. Gelukkig woont hij dichtbij.’ Jakob is duidelijk blij met de nieuwe plek. ‘Ik wil hier wel blijven. Het is ideaal.’

Dat is niet in de laatste plaats te danken aan Welzijn in Noordenveld. Niet alleen verloopt de communicatie en de aanmeldingen via hen, ook hebben zij een nieuw onderkomen voor de PC Bank geregeld. ‘Op 18 november moesten ze uit het Vasalis-gebouw’, vertelt Froukje Temming van WiN. Haar collega Marjan Aapkes voegt toe: ‘Toen hebben wij contact opgenomen met de Kampeerhal en zij waren eigenlijk direct enthousiast. Hun medewerking is fantastisch, daar zijn we ze erg dankbaar voor.’

De mannen van de PC Bank geven aan het steeds drukker te krijgen. Niet alleen met reparaties, maar ook met het afleveren van computers en pc’s aan mensen met een smalle beurs. ‘Het is een feestje om dat af te leveren’, zegt Felix. ‘Eerst hadden we problemen om klanten te vinden, maar inmiddels gaat dat steeds beter.’

Hoelang de PC Bank in de Kampeerhal kan blijven, is nog maar de vraag. ‘Dat is nog onduidelijk’, zegt Froukje. ‘Het zou mooi zijn als we ergens heen kunnen waar we nóg zichtbaarder zijn. Maar tot dan toe hebben we veel te danken aan de Kampeerhal.’

De PC Bank heeft altijd behoefte aan laptops en computers. Wie bruikbaar materiaal voor de heren heeft, kan dat aangeven bij Welzijn in Noordenveld (tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl). Thuishulp voor de computer kost slechts 2,50 euro per uur. Voor instructie wordt een vast bedrag van vijf euro gerekend, met een maximale duur van twee uur.