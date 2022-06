Nietap is nieuwe Galerie rijker; Unieks.

Timon Smid ‘Mooie dingen creëren, daar ligt mijn hart, de mogelijkheden zijn eindeloos’.

NIETAP – Een idyllisch plekje, zo mag je dat gerust noemen, daar vlakbij de rotonde naar de kern van het dorp Nietap. Veel ruimte rondom de verbouwde boerderij, bomen in het grasland en verscholen zithoekjes in de tuin. Op nummer 88 bevindt zich Galerie Unieks. Wat eerst een oud kippenhok was en later een gastenverblijf, is nu omgetoverd tot een onderkomen waarbij design en kunst de raakvlakken zijn. Timon Smid woont hier met zijn vrouw en dochters naar volle tevredenheid.

De in Roden getogen Timon Smid verhuisde na zijn studie naar het westen van het land. Muiden om precies te zijn, op korte afstand van Amsterdam. ‘Ik ben 20 jaar lang strategisch belegger geweest. Altijd in de weer met cijfers, getallen en financiën. In 2016 besloot ik dat het roer om moest. In mijn vrije tijd was ik altijd al bezig met hout en fotografie. Ik startte een studie tot meubelmaker om ambachtelijke houtbewerkingstechnieken te ontwikkelen. Niks is mooier om tussen de houtkrullen op de vloer te staan. Het gaf mij energie en in gesprekken met anderen ambachtslieden bemerkte ik een enthousiasme om over het werk te praten. Hoe mooi is het, als kenners vol passie en trots vertellen over hun vakgebied. Hier wil ik mee verder was mijn gedachte. Dit is wat ik wil. Mooie dingen creëren, daar ligt mijn hart, de mogelijkheden zijn eindeloos.’

Wie de galerie binnenwandelt ziet meteen de diversiteit van alle objecten. Grofweg is er een driedeling te maken in meubels, decoratie en fotografie. Mooie voorbeelden staan verspreid door de ruimte opgesteld. ‘Alles wat ik ontwerp en maak is persoonlijk en daardoor uniek. Ik werk veel met organische vormen, afgeleid aan de natuur. Het zijn vooral ook rauwe natuurlijke materialen die ik gebruik om te bewerken in een tafel, lamp, wanddecoratie, klok of in bijvoorbeeld een anderszins vormgegeven object. Mijn inspiratie haal ik overal om mij heen vandaan. Zomaar gewoon over het strand lopen of wandelen door een bos is er niet bij. Altijd is er wel iets om mee naar huis te nemen,’ zegt Timon Smid.

In de werkplaats wordt het idee omgezet naar uitvoering en daarbij is Epoxyhars een centraal gebruikt middel om de natuurlijke materialen aan elkaar te hechten. Het is een harssysteem dat een goede hechtkracht heeft op verschillende ondergronden. Timon Smid: ‘Het gaat om twee componenten hars die je bij elkaar voegt en dat dan hard wordt. Het is machtig mooi om te doen. Ik maak kunstzinnig meubilair waarvan ik hoop dat de mensen daar blij van worden. Het geeft ook mogelijkheden om bijzondere persoonlijke zaken in het meubilair te verwerken. Dat kan iets van vroeger zijn dat je wil bewaren. Een diploma, ring, schelpjes van het strand. Mijn werk is te koop, maar ik hoop vooral mensen te inspireren en vervolgens ideeën op te doen. Als mensen iets mooi vinden gaan we rond de tafel zitten en bekijken de mogelijkheden. Daar begint ook de creativiteit. Voorop staat dat ik geen productie maak. Elk voorwerp is daardoor uniek.’

Galerie Uniek was tijdens het afgelopen weekend Open Deur-route in Nietap voor het eerst open. De vlag kon in top. Galerie Unieks is niet dagelijks te bezoeken, maar vooral open op afspraak en bij bijzondere gelegenheden. Wie meer wil weten en vooral wil zien kan terecht op www.unieks.nl of moet gewoon eens bellen om langs te komen.