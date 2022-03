Nietapper Peter Klaas Wolters koninklijk onderscheiden

NIETAP – Peter Klaas Wolters uit Nietap is donderdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Klaas Smid kwam hem hoogstpersoonlijk in Café Dussel de versierselen opspelden. Wolters is onderscheiden vanwege zijn vrijwilligerswerk voor de Buurtschap Nietap-Terheijl. Hij is geboren en getogen in Nietap en was 35 jaar bestuurssecretaris van de buurtschap. De laatste 12 jaar was hij ook bestuurslid van de Rommelmarktcommissie van de Gereformeerde Kerk in Leek. De heer Wolters maakte onder andere jaarverslagen en agenda’s, vroeg de nodige vergunningen aan, behandelde de post en was met name ook een vraagbaak voor andere bestuursleden.

Wolters wordt door zijn omgeving en mensen met wie hij samenwerkt gezien als een zeer sociaal en betrokken persoon. Hij profileerde zich nooit op de voorgrond, maar was altijd bij de activiteiten van de buurtschap aanwezig. In nagenoeg alle activiteiten van de buurtschap had hij zijn inbreng. Hij wordt omschreven als een persoon waarop altijd een beroep kon worden gedaan en die altijd weer bereid was om de handen uit de mouwen te steken.