Nieuw gezondheidscentrum Roden krijgt steeds meer vorm

RODEN – Ondanks dat pas in april van dit jaar de open dag gepland staat, wordt het nieuwe gezondheidscentrum aan de Nieuweweg in Roden al door enkele partijen in gebruik genomen. Zo vestigde huisarts Marijke Olthof haar praktijk er al en ging afgelopen weekend de Rôner Apotheek ook over. De Krant nam voor het weekend alvast een kijkje in het nieuwe gezondheidscentrum.

Bouwlieden in stevige werkschoenen lopen in en uit. Aan de trap wordt nog gewerkt, net als er nog vele ruimtes moeten worden voorbereid. Nee, het gezondheidscentrum is zeker nog niet klaar. Desondanks is Huisartsenpraktijk Olthof al gevestigd in het nieuwe gebouw. En dat bevalt prima, zo laat Marijke weten. ‘Het is vrij druk in het gebouw en er wordt hard gewerkt. Maar vervelend vind ik het niet. Op mijn kantoor heb je er geen last van en bovendien geven patiënten aan dat ze het wel leuk vinden dat er wat reuring is.’

Zelf zit ze er dus al even, maar de laatste partij die over gaat komt pas in maart. ‘Dat is Certe. De andere nieuwe “bewoners” komen de volgende weken. Na het weekend zit de apotheek er dus ook en we zullen dan ook de parkeerplaats openen. Dat is ook wel nodig’, zegt Marijke. Wanneer alle partijen eenmaal hun intrek in het gebouw hebben genomen, zijn er acht vaste partijen en twee flexibele kamers die gehuurd kunnen worden. ‘De bedoeling is dat de huurders iets met zorg doen. Een fietsenmaker zal er dus niet in komen’, lacht Marijke. ‘Er zijn al partijen geïnteresseerd om een ruimte te huren, dus dat zie ik wel goed komen.’

‘Wij hadden zelf ruimtegebrek aan de Boslaan. Meer huisartsen liepen daar tegenaan. In totaal komen hier drie huisartsen te zitten’, schetst Marijke. ‘Twaalf jaar geleden is dit idee al ontstaan. Toen was mijn voorganger Henk Mantingh er al mee bezig, samen met de apotheek en Dick van der Berg. Er werd gekeken naar het Vasalisgebouw en later werd nog een ander terrein bekeken. Pas later kwam deze grond vrij en konden we hier aan de slag.’

Voor patiënten moet het nieuwe centrum een verademing zijn, denkt Marijke. ‘Alles zit nu onder één dak. Een bezoek aan de huisarts, het oppikken van medicijnen bij de apotheek en bloedprikken: het kan hier straks allemaal. Dat maakt het een stuk efficiënter.’

De patiënten die Marijke spreekt zijn tot nog toe dan ook positief. ‘Ik krijg veel goede reacties. Dat is leuk en fijn.’ Op 4 april zal er een open dag plaatsvinden. Dan moet het gezondheidscentrum helemaal klaar zijn en moeten alle partijen er zitten.