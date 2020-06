Nieuw in Roden: veelzijdige meubelstoffeerderij met verrassend breed aanbod

Meubelstoffeerderij Kleine

RODEN – Sinds kort is Roden een complete meubelstoffeerderij rijker. Manuel betrekt een pand aan het Julianaplein, van waaruit hij meubilair van klanten een nieuw leven in kan blazen en hij hen kan voorzien van eerlijk en gedegen interieuradvies. Van klassiek tot modern, niets is de jonge stoffeerder te gek.

Al enkele jaren is Manuel thuis in het vak van de stoffeerder. ‘Het is een ambacht’, zegt hij erover. ‘Dat maakt het voor mij een mooi beroep. Samen met het contact met de klant natuurlijk.’ Via zijn vader leerde Manuel de kneepjes van het vak. ‘Mijn vader heeft altijd geloogd. Hij komt uit het antiek en deed later ook het nieuwe meubilair. Zijn werkzaamheden zijn steeds breder geworden.’ In de voetsporen van zijn vader ontwikkelde Manuel zich ook heel breed. ‘Ik kan daarom nu zowel oude als nieuwe meubels stofferen. Maar we doen daarnaast nog ontzettend veel.’

Hendrik bouwde gedurende zijn loopbaan een brede klantenkring op. ‘We komen van oorsprong uit Hoogeveen, maar wonen in Groningen. We hebben nu in de gehele regio klanten’, zegt Manuel. ‘Zodoende hebben we ook al een aantal klanten in Roden en omstreken. We hopen die klantenkring natuurlijk nu uit te gaan bouwen.’

Meubelrestauratie, lederrestauratie, diepreinigen, vloerbedekking en allerhande stoffering: Meubelstoffeerderij Kleine is van vele markten thuis. Bij zo’n gevarieerd bedrijf hoort een eigen winkel, zo vond Manuel. ‘Men moet je kunnen vinden’, zegt hij. ‘Dat schept vertrouwen. Door even binnen te kunnen kijken, zien de klanten wat wij allemaal te bieden hebben. We kunnen fauteuils en zelfs sta-op-stoelen bekleden. Verder vullen we kussens op of geven we stoelen een nieuwe, frisse uitstraling.’

Vooral onder de oudere klant is het gebruikelijk om meubilair opnieuw te laten stofferen. ‘Begrijpelijk’, vindt Manuel. ‘Mooi meubilair doe je niet zomaar weg en dat is vaak ook helemaal niet nodig. Opnieuw stofferen kan dan een optie zijn.’ Maar niet alleen de oudere klant is welkom bij de stoffeerderij aan het Julianaplein. ‘Het opnieuw laten stofferen van meubels is bovendien erg duurzaam’, zegt Manuel. ‘Voor mensen die bewust willen leven, is het dus een uitkomst.’

Wie nieuwsgierig is geworden naar de mooie nieuwe zaak in Roden, kan vooral eens binnenstappen. ‘De koffie staat altijd klaar en advies is altijd vrijblijvend. Ik vind het juist leuk om met mensen te praten over hun wensen, om zo te kijken of ik ze verder kan helpen’, zegt Manuel. Daarbij staat eerlijkheid op de eerste plek. ‘Uiteraard, dat is het allerbelangrijkst.’

Een voordeel hierbij is dat de lijntjes kort zijn. ‘Ik doe het in principe in mijn eentje’, zegt Manuel. ‘Mocht er iets zijn, dan ben ik altijd bereikbaar. Goed contact met de klanten, dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik vind dat je er als ondernemer altijd moet staan.’

U vindt Meubelstoffeerderij Kleine aan het Julianaplein 4 te Roden. Tel. 0625194852 / 050 850 77 18 /e-mail: hkleine123@gmail.com.